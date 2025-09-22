Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video PNL răspunde senatorului PSD care îl vrea plecat pe Bolojan: "Are treabă, spre deosebire de alţii"

Guvernul Bolojan ar putea cădea la exact trei luni de la instalare. Liderii PSD vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului dacă prim-ministrul nu renunţă la concedierile din primării. Românii s-au săturat de certurile din coaliţia de guvernare. Mai multe de jumătate cred că toate partidele de acum trebuie să dispară şi să apară unele noi.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 19:49

În timp ce Ilie Bolojan discuta la Bruxelles situaţia economică a ţării, social-democraţii ameninţă că vor cere înlocuirea lui cu alt lider PNL.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O poziţie interesantă a avut Sorin Grindeanu, în dialog cu reporterul Observator:

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

PSD a mai deschis un conflict în Coaliţie: cere demiterea Dianei Buzoianu din funcţia de ministru al Mediului. Atacul a venit în aceeaşi zi în care a fost dezbătută moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alte subiecte sensibile sunt reforma din administraţia locală şi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Ambele vor fi discutate mâine. PSD a depus în Parlament un amendament pentru prelungirea plafonării până la sfârşitul anului, idee susţinută şi de liderii UDMR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Analiştii politici anticipează căderea Guvernului Bolojan după doar trei luni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un sondaj INSCOP arată că 55% dintre români şi-ar dori ca actualele partide de pe scena politică să dispară şi să fie înlocuite de altele noi.

Dintre votanţii AUR, peste 70% şi-ar dori acest lucru. Procentul scade la 45% în rândul votanţilor PSD şi trece de 30% în cazul PNL şi USR.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coalitie premier ilie bolojan psd pnl usr udmr
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei?
Observator » Ştiri politice » PNL răspunde senatorului PSD care îl vrea plecat pe Bolojan: "Are treabă, spre deosebire de alţii"