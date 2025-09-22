Guvernul Bolojan ar putea cădea la exact trei luni de la instalare. Liderii PSD vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului dacă prim-ministrul nu renunţă la concedierile din primării. Românii s-au săturat de certurile din coaliţia de guvernare. Mai multe de jumătate cred că toate partidele de acum trebuie să dispară şi să apară unele noi.

În timp ce Ilie Bolojan discuta la Bruxelles situaţia economică a ţării, social-democraţii ameninţă că vor cere înlocuirea lui cu alt lider PNL.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O poziţie interesantă a avut Sorin Grindeanu, în dialog cu reporterul Observator:

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

PSD a mai deschis un conflict în Coaliţie: cere demiterea Dianei Buzoianu din funcţia de ministru al Mediului. Atacul a venit în aceeaşi zi în care a fost dezbătută moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alte subiecte sensibile sunt reforma din administraţia locală şi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Ambele vor fi discutate mâine. PSD a depus în Parlament un amendament pentru prelungirea plafonării până la sfârşitul anului, idee susţinută şi de liderii UDMR.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Analiştii politici anticipează căderea Guvernului Bolojan după doar trei luni.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un sondaj INSCOP arată că 55% dintre români şi-ar dori ca actualele partide de pe scena politică să dispară şi să fie înlocuite de altele noi.

Dintre votanţii AUR, peste 70% şi-ar dori acest lucru. Procentul scade la 45% în rândul votanţilor PSD şi trece de 30% în cazul PNL şi USR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături online din cauza inflaţiei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰