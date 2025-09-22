Video PNL răspunde senatorului PSD care îl vrea plecat pe Bolojan: "Are treabă, spre deosebire de alţii"
Guvernul Bolojan ar putea cădea la exact trei luni de la instalare. Liderii PSD vorbesc tot mai clar despre schimbarea premierului dacă prim-ministrul nu renunţă la concedierile din primării. Românii s-au săturat de certurile din coaliţia de guvernare. Mai multe de jumătate cred că toate partidele de acum trebuie să dispară şi să apară unele noi.
În timp ce Ilie Bolojan discuta la Bruxelles situaţia economică a ţării, social-democraţii ameninţă că vor cere înlocuirea lui cu alt lider PNL.
O poziţie interesantă a avut Sorin Grindeanu, în dialog cu reporterul Observator:
PSD a mai deschis un conflict în Coaliţie: cere demiterea Dianei Buzoianu din funcţia de ministru al Mediului. Atacul a venit în aceeaşi zi în care a fost dezbătută moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR.
Alte subiecte sensibile sunt reforma din administraţia locală şi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Ambele vor fi discutate mâine. PSD a depus în Parlament un amendament pentru prelungirea plafonării până la sfârşitul anului, idee susţinută şi de liderii UDMR.
Analiştii politici anticipează căderea Guvernului Bolojan după doar trei luni.
Un sondaj INSCOP arată că 55% dintre români şi-ar dori ca actualele partide de pe scena politică să dispară şi să fie înlocuite de altele noi.
Dintre votanţii AUR, peste 70% şi-ar dori acest lucru. Procentul scade la 45% în rândul votanţilor PSD şi trece de 30% în cazul PNL şi USR.
