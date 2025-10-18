Antena Meniu Search
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj după explozia care a afectat un bloc din cartierul Rahova, în Capitală. "Răul nu vine doar din întâmplare", a spus Georgescu. Fostul candidat s-a adresat celor afectați de explozia de vineri dimineață, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 18.10.2025 , 10:57
"Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni - frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni - buni, curați, adevărați", a scris Călin Georgescu, în mesajul său.

Fostul candidat a îndemnat lumea la solidaritate.

"Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări. Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie - ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc. Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel da rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric. Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul - iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe", a adăugat Călin Georgescu.

Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.

