Reacţia lui Grindeanu, după ce avizul pentru protestul SOS şi Noua Dreaptă a fost retras: "Raţiunea a învins"

După ce Primăria Bucureşti a anunţat că a retras avizul pentru manifestarea anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că "raţiunea a învins" şi că se bucură că instituţiile au înţeles "pericolul manifestaţiilor xenofobe", scrie news.ro.

"Raţiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat, în consecinţă, autorizaţia pentru protestul anti-imigranţi cerută de Noua Dreaptă şi SOS România", a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Acesta apreciază, însă, că "îngrijorător este însă că PMB a dat iniţial această autorizaţie fără să analizeze consecinţele promovării unor mesaje de ură rasială în spaţiul public".

"A fost nevoie de reacţia fermă a opiniei publice şi a PSD pentru stoparea unui eveniment care ar fi încălcat flagrant cele mai elementare drepturi ale omului, într-o capitală europeană, în secolul 21", a mai scris Grindeanu.

Acesta cere primarului interimar al Capitalei "să dea dovadă pe viitor de mai mult discenământ şi responsabilitate atunci când eliberează autorizaţii pentru diverse proteste".

"PSD va monitoriza şi pe viitor cu multă atenţie activitatea Primăriei Generale a Municipiului Bucureşti", a mai transmis liderul social-democrat.

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anunţat de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România a fost anulat.

Bujduveanu: Capitala nu va deveni scena radicalismului

"Capitala nu va deveni scena radicalismului", a transmis Bujduveanu.

"Marţi, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în faţa Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care noi, bucureştenii, să ne exprimăm împotrivirea faţă de anunţata intenţie a Primăriei de a inunda oraşul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure şi liniştite metropole din Europa, cu imigranţi de orgine afro-asiatică! Atenţie dragi bucureşteni, acum nu mai e vorba de “bicicliştii” Glovo sau alţi muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituţiei României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul ţării, ci este vorba ca în Bucureşti să fie aduşi, împotriva voinţei sau fără acordul populaţiei, imigranţi cu statut incert dar în mod sigur provenind din populaţii ne-europene, de rasă exclusiv non-albă", se arată în anunţul făcut de Noua Dreaptă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰