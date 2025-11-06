Reacţia lui Rutte, întrebat de un student român dacă NATO va înlocui trupele SUA retrase din România

Șeful NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că retragerea celor 1.000 de soldați americani din România nu reprezintă un motiv de îngrijorare și a subliniat că, în cazul unui atac asupra țării noastre, toate statele membre ale Alianței ar interveni pentru a o apăra. Declarația a fost făcută după ce un student l-a întrebat dacă NATO va înlocui efectivele americane cu militari din alte state aliate.

"Ceea ce au făcut SUA este o ajustare practică, au considerat că aceste trupe ar putea fi folosite mai eficient în alt mod. Ceea ce au făcut SUA nu are nicio legătură cu România. Dacă va fi nevoie de mai mult sprijin pe Flancul Estic, fie pentru Romania fie pentru altă ţară, putem oricând să suplimentăm acest sprijin.

Ceea ce au făcut SUA nu are nicio legătură cu România, este o decizie absolut practică, o ajustare, obişnuită, care se întâmplă de fiecare dată. Nu reprezintă nimic nou", a declarat Mark Rutte în dialog cu studenţii Universităţii Bucureşti.

Şeful NATO a participat alături de preşedintele Nicuşor Dan la NATO Industry Forum 2025, un eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

