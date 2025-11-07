Reacţia ministrului Ionuţ Moşteanu în dosarul lui Isăilă: Sunt martor. A încercat să îmi cumpere influenţa

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susţine că este martor în dosarul lui Marius Isăilă, care a încercat să-i cumpere influenţa cu un milion de euro. El mai spune că a refuzat categoric orice întâlnire.

„O persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană”, susține vineri ministrul Apărării Ionuț Moșteanu. El spune că este martor în dosar.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor”, a scris vineri pe Facebook Ionuț Moșteanu.

Reţinut pentru trafic de influenţă

Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. A promis 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susțin procurorii.

Procurorii DNA anunță că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale a lui I.M.O., pentru cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană, martor, 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Surse judiciare au declarat că este vorba despre Marius Isăilă, fost senator PSD.

