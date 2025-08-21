Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a descris relaţia sa cu preşedintele României, Nicuşor Dan. În plus, acesta a vorbit şi despre candidaţii pe care i-ar putea susţine la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.

Când v-aţi întâlnit ultima dată cu preşedintele ţării şi care este relaţia cu Nicuşor Dan?

"Este o relaţie bună cu domnul preşedinte, cred că am vorbit acum o săptămână telefonic şi acum vreo două săptămâni ne-am văzut. Avem o relaţie bună de colaborare în ceea ce priveşte aspectele care ţin în principal de politica externă, avem o consultare periodică, şi consider că lucrurile sunt în bună regulă", a declarat joi seară, în platoul Observator, premierul Ilie Bolojan.

Aţi avut o discuţie legat de Primăria Capitalei? Veţi susţine un candidat comun?

"Am avut de două ori această discuţie în coaliţie. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie. Dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost şedinţele de coaliţie", a precizat Ilie Bolojan.

PNL va susţine un candidat comun sau veţi avea propriul candidat?

"Cred că în Bucureşti şi în alegerile locale... Strategia partidelor trebuie să ţină cont de tipul de alegeri. La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi are şanse să devină primar. Ar trebui să se analizeze susţinerea poate în totalitate a unui candidat. Stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe baza unor analize sociologice. PNL a realizat un sondaj de opinie, am testat trei dintre colegii noştri, şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti. Considerăm că este unul dintre candidaţii redutabili", spune Ilie Bolojan.

