PSD face bilanțul guvernării. Grindeanu: sunt motive pentru schimbarea lui Bolojan

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că există numeroase motive pentru care premierul Ilie Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, însă o eventuală decizie va fi analizată după finalizarea discuțiilor privind bugetul.

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii, cea legată de buget. PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a declarat Sorin Grindeanu.

Evaluarea Guvernului, sub lupa PSD

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări.



”Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Şi facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme şi va fi luată o decizie, unde se va ţine cont şi de lucrurile bune şi de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză”, a explicat preşedintele PSD.

