Antena Meniu Search
x

Curs valutar

PSD face bilanțul guvernării. Grindeanu: sunt motive pentru schimbarea lui Bolojan

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că există numeroase motive pentru care premierul Ilie Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, însă o eventuală decizie va fi analizată după finalizarea discuțiilor privind bugetul.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 12:21
PSD face bilanțul guvernării. Grindeanu: sunt motive pentru schimbarea lui Bolojan Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, în Parlament - Profimedia

”Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, ne aflăm în etapa pe care o ştiţi cu toţii,  cea legată de buget.  PSD a anunţat de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Şi evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Eu am anunţat că vom face evaluarea miniştrilor PSD, în primul rând”, a declarat Sorin Grindeanu.

Evaluarea Guvernului, sub lupa PSD

El a precizat apoi că va fi făcută şi o evaluare a întregii guvernări. 

Articolul continuă după reclamă

”Dar nu se va opri această evaluare doar la PSD. Şi facem o evaluare, după aceea, a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Iar această evaluare va fi făcută în forul pe care vi-l spuneam mai devreme şi va fi luată o decizie, unde se va ţine cont şi de lucrurile bune şi de lucrurile proaste care s-au întâmplat în această perioadă. Iar membrii de partid, toţi primarii PSD, consilierii judeţeni, toată lumea va vota în cunoştinţă de cauză”, a explicat preşedintele PSD.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

sorin grindeanu ilie bolojan
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri politice » PSD face bilanțul guvernării. Grindeanu: sunt motive pentru schimbarea lui Bolojan