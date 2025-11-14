Rogobete anunţă cel mai mare control naţional la clinicile private: Unele funcţionează în afara legii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, la Drobeta Turnu Severin, că la nivel naţional a fost declanşat cel mai mare control la clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie. El a subliniat că sunt clinici care funcţionează în afara legii, care nu respectă protocoale şi, "la finalul zilei, mor oameni", potrivit Agerpres.

Referitor la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o anestezie, ministrul Sănătăţii a afirmat că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător, existând spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă.

"Vreau, pe această cale, să transmit toată empatia şi sincere condoleanţe familiei pentru drama care a avut loc ieri acolo. Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizaţiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului, există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeaşi problemă pe care am avut-o şi pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferinţa de presă: avize emise ilegal, clinici private care funcţionează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate şi, la finalul zilei mor, oameni", a spus ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că va începe şi o anchetă a Colegiului Medicilor din România care va lămuri care a fost conduita terapeutică şi va stabili dacă se poate discuta sau nu de malpraxis.

"Examenul medico-legal ne va arăta exact cauza decesului. Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normativele", a mai afirmat Rogobete.

"Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, statul verifică toate aceste clinici"

Acesta a precizat că a fost demarat poate cel mai mare control din ultimii 20 de ani la nivel naţional, în care toate direcţiile de sănătate publică şi Inspecţia Sanitară de Stat verifică toate clinicile private în care există cel puţin o sală de operaţie, iar până acum au fost închise peste 20 de clinici private.

"Controlul este unul extins, fiind la nivel naţional. Până în acest moment vă spun că am închis peste 20 de clinici private şi am sancţionat peste 30 de clinici şi când spun sancţionat mă refer la sancţiuni consistente. Dar o să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate. Oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete: Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună

Rogobete a subliniat că nu va face rabat de la verificarea clinicilor private, indiferent cine îl sună, punctând că în Bucureşti a închis clinicile unor somităţi.

"Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, statul verifică toate aceste clinici. De patru săptămâni toţi colegii mei sunt pe teren şi asta fac. Prea mulţi ani la rând aceste clinici au funcţionat fiecare cum au vrut, fără să fie controlate, fără să respecte nimic. Şi uite unde am ajuns. Mie îmi pare rău să fiu pus în această ipostază în care, în 2025, să fac apel public să-şi închidă clinicile dacă funcţionează ilegal. Dar este o realitate dură, este o realitate în care vedem că tot la câteva săptămâni avem un om, copil care moare, pentru că unii nu se gândesc decât la profitul clinicii lor în loc să o renoveze şi s-o reabiliteze şi să respecte normativul aşa cum este el. Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în Bucureşti clinici ale unor somităţi. Şi vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul", a conchis ministrul Sănătăţii.

