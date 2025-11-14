Un caz înfiorător s-a petrecut la o clincă stomatologică din Capitală: o fetiţă de doar doi ani a murit aseară, pe scaunul dentistului, după, aparent, cea mai simplă, întâlnită şi banală procedură: tratarea unei carii.

Este evident o anchetă în desfăşurare. Ce ştim la acest moment este că cea mică a fost sedată intravenos şi că a intrat în stop cardio-respirator în mai puţin de jumătate de oră de la începerea intervenţiei. Părinţii au fost anunţaţi însă după o oră, timp în care medicii stomatologi au încercat să o resusciteze, fără rezultat. Abia atunci a fost chemată şi ambulanţa. Acum, părinţii acuză medicii că au decis să facă procedura cu toate că cea mică fusese la analize cu o zi înainte, iar rezultatele arătau ceva probleme la ficat.​

Doi medici au fost deja audiați

Doi medici au fost deja audiați. Procurorii trebuie să stabilească ce decizii medicale au fost luate înainte și în timpul procedurii. Şi dacă ele erau justificate sau dimpotrivă. După mai bine de 12 ore de la tragedie, nu avem nicio reacţie oficială din partea clinicii care şi-a suspendat momentan programul.

Părinţii copilului se află acum la Institutul de Medicină Legală pentru a ridica trupul neînsufleţit al fetiţei de 2 ani. Medicii legişti aşteaptă rezultatele analizelor pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat după administrarea anesteziei. Este o deschisă o anchetă penală care este însă abia la început. Sunt în continuare adunate probe. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii sunt aşteptaţi şi ei la clinică pentru a face verificări.

