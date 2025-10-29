România, încă un pas spre recunoașterea femicidului. Proiectul a fost depus în Parlament cu 250 de semnături

A fost depus în Parlament Proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea femicidelor şi a violenţelor care le preced, care introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid, adică uciderea unei femei pentru simplul fapt că este femeie. Deputatul PNL, Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului, spune de asemenea că e un pas uriaş pentru societatea noastră.

250 de parlamentari și parlamentare au semnat documentul, devenind astfel inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului României de după 1989. "Prin introducerea conceptului de femicid în legislația națională, România face un pas esențial în recunoașterea faptului că violența împotriva femeilor nu este o serie de cazuri izolate, ci o formă de violență structurală, adânc înrădăcinată în societate, care trebuie prevenită și combătută în mod sistematic", au declarat reprezentantele Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD)

Ce va stabili proiectul de lege

Astfel, proiectul de lege stabileşte pentru prima dată în România o clasificare clară a tipurilor de femicid: intim, non-intim şi indirect, recunoscând specificul uciderii femeilor pe criterii de gen şi contextul social în care acestea se produc.

De asemenea, se introduc circumstanţe agravante la omorul calificat (art. 189 Cod penal) – se prevede pedepsirea mai severă a faptelor de omor comise asupra unei persoane faţă de care făptuitorul exercită control sau dominaţie (soţ, fost soţ, concubin, partener), precum şi a celor comise din motive legate de gen, de refuzul căsătoriei sau al coabitării ori din răzbunare pentru separare.

Proiectul prevede şi majorarea pedepselor pentru infracţiunile care preced un femicid – violenţa domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărţuirea, ameninţarea şi alte forme de abuz vor fi sancţionate mai aspru, în special atunci când victima este o femeie sau membră a familiei agresorului.

În plus, punerea în mişcare din oficiu a acţiunii penale în cazurile de violenţă de gen, pentru a elimina presiunea asupra victimelor şi pentru a garanta protecţia lor, organele judiciare vor putea acţiona din oficiu, chiar dacă victima nu formulează sau îşi retrage plângerea.

Proiectul de lege mai introduce extinderea protecţiei asupra foştilor membri de familie, care asigură acelaşi nivel de protecţie pentru femeile care au părăsit relaţii abuzive, eliminând vidul legislativ care le vulnerabiliza după despărţire şi măsuri de protecţie post-crimă şi modificări în Codul de Procedură Penală.

Astfel, proiectul de lege impune autorităţilor obligaţia de a dispune măsuri imediate de ocrotire pentru copiii şi persoanele dependente ale victimei, iar instanţa va constata automat nedemnitatea succesorala a agresorului condamnat pentru uciderea victimei, pentru a proteja drepturile copiilor.

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Parchetul General şi Institutele de Medicină Legală vor fi obligate să colecteze şi să publice anual date statistice detaliate privind violenţa domestică şi femicidele, pentru o evaluare corectă a fenomenului.

Proiectul vizează şi includerea unei componente de educaţie pentru egalitate de gen în sensul Convenţiei de la Istanbul, prin care Ministerul Educaţiei va introduce în programele şcolare teme privind etica relaţiilor non-violente, nediscriminarea şi egalitatea de gen, contribuind la formarea unei culturi a respectului şi a prevenţiei violenţei.

Alina Gorghiu: E un pas uriaş pentru societatea noastră

"Azi este ziua aceea în care depunem proiectul de lege care va reglementa femicidul. Ziua în care spunem clar, uciderea unei femei doar pentru că e femeie, are un nume, are o cauză şi de azi are o lege", arată Alina Gorghiu, iniţiatoare a proiectului de lege, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit deputatului PNL, legea recunoaşte că nu toate crimele sunt la fel. "Când o femeie este ucisă de partener de soţ, de fostul soţ, în numele controlului, al geloziei sau al onoarei, nu e un simplu omor. Este femicid. Legea obligă Poliţia, procurorii şi Medicina legală să colecteze şi să publice date despre toate cazurile.

De ce? Pentru că niciun dosar nu trebuie să mai fie uitat, niciun nume nu trebuie să mai dispară din statistici. Se introduc prin această lege pedepse mai mari pentru crimele comise din dorinţa de control sau de dominaţie, iar în şcoli, educaţie despre egalitate de gen şi relaţii nonviolente", spune Gorghiu.

"Credeţi-mă, e un pas uriaş pentru societatea noastră, pentru femeile care n-au mai apucat să depună o plângere, pentru cele care au fost din varii motive reduse la tăcere, pentru mamele care n-au fost crezute. Astăzi România face un pas important spre a numi corect ce se întâmplă. Nu sunt tragedii de familie. Este femicid".

