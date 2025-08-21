După pensiile private, Guvernul trece la case. Ni se pregăteşte o majorare uriaşă a impozitului pe locuinţe şi totul ar fi parte din al doilea pachet de reforme fiscale. Scopul ar fi ca primăriile să adune mai mulţi bani la bugetele locale şi să nu mai ceară de la Guvern.

Impozitul pe locuințe va crește cu până la 70% de la 1 ianuarie anul viitor. Este o măsură care va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate, pachetul pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în fața Parlamentului săptămâna viitoare.

S-a ajuns la această soluție după ce analizele realizate de Ministerul Finanțelor au arătat că în foarte multe localități din țară primăriile nu majorează periodic impozitul pe proprietate, așa cum ar fi normal, iar primăriile aleg să se bazeze pe fondurile pe care le primesc de la guvern. Or, Executivul condus de Ilie Bolojan ar vrea să ajute primăriile să încaseze mai mulți bani la bugetele locale, tocmai pentru a reduce dependența primăriilor de fondurile pe care le primesc din bugetul de stat.

Impozitul pe locuinţe creşte cu 70%

Mai mult decât atât, liderul PSD, Sorin Grindeanu, spunea zilele trecute că Partidul Social-Democrat este de acord cu această majorare a impozitului pe proprietate cu până la 70%, însă în viziunea Social-Democratilor ei și-ar dori ca aceste taxe să rămână în bugetele locale, fără ca guvernul să rețină o parte la bugetul de stat. Există însă și o modificare de ultimă oră, surse politice spun că Ministerul Finanțelor va amâna până în 2027 actualizarea impozitului pe proprietate cu valoarea de piață a locuințelor.

Asta pentru că nu există în acest moment timp suficient pentru ca statul român să pună la punct un soft, un program informatic capabil să realizeze această actualizare, astfel încât statul să reușească în fiecare localitate din țară, primăriile să reușească să calculeze impozitul pe locuințe raportându-se la valoarea reală, la grila notarială, la acea valoare reală de pe piața imobiliară pentru fiecare locuință. Acest lucru se va întâmpla abia din 2027, însă, așa cum spuneam, începând de anul viitor, guvernul va majora totuși impozitul actual pe proprietate cu până la 70% bani pe care primarii îi vor încasa în bugetele locale.

