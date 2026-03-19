Scandal în dezbaterea bugetului. Grindeanu: "Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului"
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. "Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!", a transmis Grindeanu, urând "drum bun împreună" noii majorităţi "USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament".
"PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorn Grindeanu.
Acesta susţine că 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate.
"Noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi atunci le urăm drum bun împreună!", a mai scris Grindeanu în mesaj.
Discuţiile pe tema bugetului în comisiile comune de buget-finanţe din cele două Camere au fost blocate, miercuri seară.
Amendamentul PSD la bugetul Ministerului Muncii, care cuprinde măsurile din pachetul social, în valoare de 1,1 miliarde lei, nu a trecut la vot, fiind înregistrat acelaşi număr de voturi de 2 ori.
