Scandal în dezbaterea bugetului. Grindeanu: "Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că parlamentarii formaţiunii nu vor vota bugetul decât dacă acesta cuprinde Pachetul de Solidaritate. "Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!", a transmis Grindeanu, urând "drum bun împreună" noii majorităţi "USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament".

"PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorn Grindeanu.

Acesta susţine că 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate.

"Noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi atunci le urăm drum bun împreună!", a mai scris Grindeanu în mesaj.

Articolul continuă după reclamă

Discuţiile pe tema bugetului în comisiile comune de buget-finanţe din cele două Camere au fost blocate, miercuri seară.

Amendamentul PSD la bugetul Ministerului Muncii, care cuprinde măsurile din pachetul social, în valoare de 1,1 miliarde lei, nu a trecut la vot, fiind înregistrat acelaşi număr de voturi de 2 ori.

Larisa Andreescu Like Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰