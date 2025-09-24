Scandal pe hidrocentrala Paşcani: Daniel Zamfir spune că ministra USR va ceda presiunii PSD "cu sula-n coastă"

După respingerea moțiunii simple împotriva Dianei Buzoianu, senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că aceasta va fi forțată de lege să aprobe proiectul hidrocentralei de la Pașcani, acuzând-o de blocaje motivate politic, relatează Mediafax.

Ministrul Mediului, Diana Anda Buzoianu, participa la o dezbatere publica alaturi de reprezentanti ai societatii civile pentru selectia directorului general interimar al Romsilva, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), in Bucuresti, luni, 25 august 2025 - Hepta

Cel mai critic parlamentar PSD la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, Daniel Zamfir, a spus, miercuri, după respingerea moțiunii simple, că aceasta va debloca finalizarea construcției hidrocentralei de la Pașcani "cu sula-n coastă și obligată de lege".

"Cu sula-n coastă și obligată de lege, ministra USR a Mediului va debloca finalizarea construcției hidrocentralei de la Pașcani", a spus Daniel Zamfir, după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost respinsă cu voturile PSD.

Zamfir precizează că prim-ministrul s-a angajat că în două săptămâni va debloca și celelalte trei proiecte care sunt în curs de finalizare a procedurilor de mediu.

Articolul continuă după reclamă

"În mod concret, doamna ministru, oengistă declarată, cu sufletul îndoit, va fi obligată să respecte programul de guvernare și hotărârile CSAT și să construim acele hidrocentrale care ne pot asigura independența energetică și prețuri mai mici la energie electrică pentru români", adaugă Zamfir.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă, miercuri, cu 200 de voturi "contra" și 87 "pentru". Au fost și 15 abțineri.

PSD nu a susținut moțiunea, dar cere acțiuni rapide în domeniul energetic

PSD a transmis, anterior, prin vocea președintelui interimar, Sorin Grindeanu, că nu va vota moțiunea după ce premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că autorizația pentru hidrocentrala Pașcani va fi semnată până la sfârșitul săptămânii de ministrul Mediului.

Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, a criticat-o dur pe ministra Mediului, în contextul moțiunii simple depuse de AUR. El a cerut premierului "să nu sacrifice interesul strategic al României și populația, obligată să plătească un preț mai mare la energie, pentru liniștea unei coaliții".

"Eu, dacă aș fi deputat, aș vota împotriva doamnei ministru", a spus Zamfir, adăugând că va prezenta documentele pe care le deține conducerii PSD și grupului deputaților înaintea votului de miercuri. "Acest ministru nu poate să mai continue. Nu este un atac la USR, ci un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul național, categoric", a afirmat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰