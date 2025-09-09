Nouă controversă după scandalul pensiilor private. Vârsta de pensionare ar putea creşte, iar românii să fie nevoiți să lucreze şi după 65 de ani, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan. Calculele economiștilor sunt şi mai dure: ca să acoperim gaura uriaşă din buget, retragerea din activitate ar putea urca până la 70 de ani.

"Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste 5 ani, peste 10 ani", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Guvernul a nuanţat apoi declaraţiile premierului: Ilie Bolojan s-a referit doar la angajaţii care au dreptul să se pensioneze mai devreme. Liderul senatorilor PNL crede, însă, că decizia va trebui luată, pentru toţi. "Dacă o să ai 5 milioane de salariaţi şi 7 milioane de pensionari, cu siguranţă că o să faci o măsură de genul acesta. Nu e o măsură pe care o visează premierul", a declarat Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

Creşterea vârstei de pensionare e inevitabilă

"Nu este niciun proiect şi nicio discuţie. Nu are sens să vorbim despre viitorul mai mult sau mai puţin îndepărtat", a declarat Florin Manole, minstrul Muncii. Creşterea vârstei de pensionare este, însă, inevitabilă. Legea prevede că se majorează în funcţie de speranța de viață, care a urcat cu un an din 2022 încoace. Mărirea vârstei de pensionare este, de altfel, o tendinţă internaţională, provocată de probleme demografice. Franța a crescut vârsta de pensionare la 64 de ani, iar Germania merge spre limita de 67 ani. Asta în timp ce danezii vor atinge pragul de 70 ani până în 2040. Italia se îndreaptă spre pragul de 69 ani, iar Spania spre 67 ani. În România, femeile ies se pensionează acum la puțin peste 62 de ani, dar vor ajunge și ele la 65 ani, la fel ca bărbații, până în 2035.

Medicii sunt sceptici. Măcinaţi de griji şi probleme economice, românii nu pot fi la fel de longevivi profesional ca occidentalii. "Vârsta biologică versus vârsta cronologică este complet diferită. Speranța de viață sănătoasă este în jur de 59-60 de ani. Vorbim despre stres legat nu doar de locul de muncă, dar și de cel din situația familiară sau situație economică", a declarat Alexandra Diaconescu, medic specialist geriatrie. Specialistul economic Observator, Iancu Guda, estimează că aceasta este direcţia spre care ne îndreptăm. "Având în vedere speranța medie de viață care tot crește, numărul de copii nou născuți din ce în ce mai puțin. Și dacă nu vom crește contribuția la piononul 2 de pensii, în 15-20 de ani avem nevoie de o vârstă de pensionare de 70 de ani ca să putem să mai dăm pensiile care sunt astăzi, respectiv 45% din salariul mediu", a declarat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Economiştii au calculat că în 10 ani va urma un val masiv pensionări

Economiştii au calculat că în 10 ani va urma un val masiv pensionări: un milion şi jumătate de români, iar în câmpul muncii vor intra doar 600.000. Adică un salariat va plăti pentru două pensii jumătate. După pensionare, europenii trăiesc, în medie, 15 ani. Francezii sunt peste media europeana - cu 18 ani, iar spaniolii - între 16 și 18 ani. În Italia și Suedia, cetătenii se bucură de pensie încă 15 ani după o viaţă de muncă, iar maghiarii încasează pensia timp de 12 ani. La noi, femeile trăiesc, în medie, în jur de 18 ani după pensionare, în timp ce media bărbatilor este de numai 8 ani.

România are aproape 800.000 de pensionari cu vârste sub 65 de ani. Vârsta medie de pensionare este trasă în jos de pensiile speciale, cele de boală sau handicap.

