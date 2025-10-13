Tensiuni uriaşe la guvernare. USR vrea alegeri în Capitală în luna noiembrie şi îi cere premierului să stabilească data prin Hotărâre de Guvern. PSD însă, se opune şi ameninţă că va rupe Coalitia în lipsa unui acord politic în privinţa candidatilor. Concedierile din primării şi ideea unui Parlament redus la 300 de aleşi sunt alte subiecte care produc disensiuni între partidele de la putere.

După aproape o lună și jumătate de negocieri, liderii Coaliției urmează să tranșeze marți forma finală a reformei în administrația locală. Discuțiile tensionate dintre PSD și PNL s-au blocat în jurul măsurilor de reducere a cheltuielilor: social-democrații vor ca primarii și președinții de Consilii Județene să decidă singuri dacă fac concedieri sau taie 10% din cheltuieli, în timp ce premierul Marcel Ciolacu respinge această formulă, susținând că impactul bugetar ar fi doar temporar.

Disensiuni privind alegerile și structura Parlamentului

Un alt subiect care tensionează atmosfera în Coaliție este stabilirea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei. USR insistă ca Guvernul să anunțe cât mai repede ziua votului, însă PSD amenință cu ieșirea de la guvernare dacă PNL și USR vor merge cu un candidat comun în București. Social-democrații au propus două variante: fie un candidat unic al Coaliției, fie fiecare partid să-și susțină propriul reprezentant.

Disputele s-au accentuat și după ce USR a depus un proiect de lege pentru reducerea numărului de parlamentari la 300. Propunerea nu este susținută de PSD, UDMR și grupul minorităților. În schimb, PNL lucrează la o inițiativă separată.

Un sondaj INSCOP prezentat în acest context arată că AUR este în creștere, fiind preferat de 4 din 10 alegători. Partidele aflate la guvernare acumulează împreună 49% din intențiile de vot, dar niciunul nu atinge pragul de 20% pe cont propriu. PSD este sub 18%, PNL sub 15%, iar USR este cotat la 11,5%.

