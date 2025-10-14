Liderii coaliţiei se întâlnesc, marţi, pentru a relua negocierile pentru reforma din primării şi consilii judeţene. O decizie în ce priveşte concedierile din administraţia locală este aşteptată de o lună şi jumătate.

Astăzi ar trebui ca liderii coaliției de guvernare să ia în sfârșit decizia finală în ceea ce privește reforma administrației locale, pentru că până acum, timp de o lună și jumătate, au existat disensiuni între partidele din coaliție în ceea ce privește modul în care se va aplica până la urmă această reformă din primării și din consiliile județene. La negocerile de săptămâna trecută am avut un nou blocaj.

Şedinţă crucială în coaliţie

Social-democrații au propus atunci ca primarii și șefii de consilii județene să aibă mână liberă și să decidă singuri dacă vor face concedieri în aparatul de lucru, în primării și consilii județene sau dacă vor aplica mai degrabă o tăiere de cheltuieli cu 10%.

Însă această variantă, potrivit surselor Observator, a fost respinsă de premierul Ilie Bolojan cu argumentul că dacă liderii locali ar aplica doar tăieri de cheltuieli, atunci nu ar fi vorba despre o reformă în toată regula, ci ar fi vorba mai degrabă despre o măsură temporară, atâta timp cât aceste cheltuieli care ar fi reduse acum ar putea la fel de bine să fie crescute în anii următori.

Cel mai probabil, surse din coaliție spun că vom avea un compromis între partide și, în cele din urmă, reforma care se va aplica la nivel local va fi un mix între concedieri de personal și, în același timp, tăieri de cheltuieli în primării și consilii județene.

PSD ameninţă că iese de la guvernare

Un alt subiect fierbinte pe agenda de astăzi a coaliției se leagă de alegerile pentru Primăria Capitalei. Cei din USR îi cer premierului să dea o hotărâre de guvern prin care să stabilească data alegerilor locale, însă aici există disensiuni majore și tensiuni în negocierile cu Partidul Social Democrat, pentru că social-democrații au pus o condiție pentru organizarea alegerilor în această toamnă, în luna noiembrie.

Și-ar dori să existe fie un candidat unic al coaliției susținut de toate partidele din coaliție în cursa pentru primăria Capitalei, fie ca fiecare partid din coaliție să vină cu un candidat propriu, pentru că social-democrații încearcă să blocheze o alianță a partidelor de dreapta, o alianță între PNL și USR pentru primăria Capitalei, caz în care au și amenințat liderii PSD că ar fi gata să rupă coaliția și să iasă de la guvernare.

