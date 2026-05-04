Șefi de spitale, găsiți în incompatibilitate de ANI: aveau și funcții în partid
Agenţia Naţională de Integritate a anunțat că mai mulți actuali și foști directori și membri ai consiliilor de administrație din spitale au fost găsiți în incompatibilitate, după ce ar fi deținut simultan funcții politice și poziții de conducere în unități medicale, potrivit Agerpres.
Lista persoanelor găsite în incompatibilitate, conform unui comunicat al ANI:
- Adelina Adăscăliţă, fost director medical interimar al Spitalului Municipal Olteniţa, judeţul Călăraşi, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 1 martie - 20 iunie 2023, deoarece a exercitat în acelaşi timp funcţiile de director medical interimar al Spitalului şi administrator al propriului cabinet medical.
- Dan Dorul Rus, fost reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Reghin în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal "Dr. Eugen Nicoară" Reghin, judeţul Mureş. În perioada 25.11.2020 - 27.10.2023, simultan cu exercitarea funcţiei de membru permanent în CA al Spitalului a exercitat şi o funcţie interimară de conducere în cadrul unui partid politic - filiala Mureş.
- Răzvan Enescu, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Ploieşti în cadrul CA al Spitalului de Pediatrie Ploieşti. În perioada 27.07.2024 - 21.02.2025, simultan cu exercitarea funcţiei de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului a deţinut şi o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic - filiala Prahova.
- Silvian - Cătălin Petruţ Ţiculescu, reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Târgu Lăpuş în cadrul CA al Spitalului Orăşenesc Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş. În perioada 22.12.2022 - 22.12.2025, a deţinut în acelaşi timp funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului şi membru în cadrul unui birou politic local - filiala Târgu Lăpuş.
- Gabriel Bogdan Şteţco, reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în cadrul CA al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare. În perioada 28.05.2021 - 30.08.2023, simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului a exercitat şi o funcţie în organele de conducere ale unui partid politic, respectiv funcţia de preşedinte al organizaţiei de tineret a unui partid politic din judeţul Maramureş.
- Sorin Ilea, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara. Începând cu data de 19.08.2022, exercită, simultan cu funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului, şi o funcţie de conducere în cadrul unei organizaţii locale a unui partid politic.
- Dorel Oltean, fost reprezentant al Consiliului Local al Oraşului Năsăud în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud. În perioada 25.11.2021 - 18.03.2024, simultan cu deţinerea funcţiei de membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului, a exercitat şi o funcţie de conducere în cadrul unei organizaţii locale a unui partid politic.
