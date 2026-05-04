Vremea extremă şi-a arătat furia în Turcia. Cel puţin o persoană a murit şi alte 40 au fost rănite într-un oraş din sud-estul ţării, după ce o furtună puternică a măturat tot ce a întâlnit în cale.

S-a oprit să treacă ploaia, dar nu a mai ajuns acasă: o femeie a fost ucisă de furtună în Turcia

Victima este o femeie care oprise pe dreapta, în speranţa că ploaia se va calma. Nu a fost aşa şi, într-o clipă, un panou solar de pe un acoperiş a fost smuls de vânt şi azvârlit direct pe maşina ei. Femeia a fost prinsă ca într-o menghină şi a murit în drum spre spital.

Şi oraşul Gaziantep a fost grav afectat. Drumurile şi maşinile au dispărut sub ape, iar furtuna a venit însoţită de rafale de 100 kilometri pe oră şi grindină.

Cătălina Osman

