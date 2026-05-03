Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, afirmă că PSD şi AUR sunt două feţe ale aceluiaşi sistem politic, care se declară adversari, însă acţionează ca aliaţi ori de câte ori interesele o cer. "PSD joacă rolul 'responsabilului'. AUR joacă rolul 'rebelului'. Dar rezultatul e acelaşi: menţinerea controlului şi manipularea electoratului", a precizat liderul liberal.

"PSD şi AUR - două feţe ale aceluiaşi sistem politic. Se declară adversari, dar acţionează ca aliaţi ori de câte ori interesele o cer. Asta nu mai este o coincidenţă - este un tipar. La prezidenţialele din 2024, în primul tur, jocurile din culise au însemnat voturi din zona PSD pentru George Simion. În 2025, PSD a refuzat să-l susţină în turul doi pe Nicuşor Dan - nu dintr-o pretinsă neutralitate, ci din calcul politic, ştiind că o parte din electoratul său este mai aproape de AUR. „Lăsăm votul liber” a însemnat, de fapt, ajutor indirect pentru George Simion. Iar când vine vorba de putere reală? Moţiuni comune, voturi comune, obiective comune. Nici nu e de mirare, când tot mai mulţi foşti pesedişti se înscriu în AUR", scrie Motreanu duminică, pe Facebook.

El consideră că AUR nu este o alternativă reală la PSD, ci este, în practică, o anexă utilă - un partid care radicalizează discursul, dar stabilizează sistemul PSD.

"PSD joacă rolul 'responsabilului'. AUR joacă rolul 'rebelului'. Dar rezultatul e acelaşi: menţinerea controlului şi manipularea electoratului. Aceasta este adevărata duplicitate: în public, conflict, în culise, colaborare. Este momentul ca, dacă tot acţionează împreună, să îşi asume acest lucru", argumenetează liderul liberal.

El le reomandă celor două formaţiuni ca, dacă dărâmă Guvernul împreună, să iasă în faţă şi să oficializeze această colaborare.

"Să formeze Guvernul împreună şi să răspundă direct pentru consecinţe. Fără jocuri de culise. Fără ambiguitate. Fără teatru politic", explică Dan Motreanu.

