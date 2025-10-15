Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şeful ANAF spune că "nu poate băga mâna în foc" pentru integritatea inspectorilor: Avem colegi ridicaţi de DNA

Afirmaţie controversată din partea şefului ANAF. Adrian Nicuşor Nica recunoaşte că nu poate garanta corectitudinea tuturor inspectorilor şi admite că evaziunea fiscală rămâne una dintre cele mai mari probleme ale României.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 21:36
Adrian Nicuşor Nica, şeful ANAF Şeful ANAF spune că "nu poate băga mâna în foc" pentru integritatea inspectorilor: Avem colegi ridicaţi de DNA - Captură Facebook

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a refuzat să garanteze pentru corectitudinea unor inspectori din subordine. El a fost întrebat dacă mai există inspectori care protejează firme și a spus că "nu poate băga mână în foc".

Discuția a avut loc miercuri seara, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN.

"Nu pot băga mâna în foc (...) pentru așa ceva există anumite semnale, uneori asistăm cu stupoare când vedem colegi ridicați de DNA", a răspuns Adrian Nicușor Nica.

Articolul continuă după reclamă

El a recunoscut că evaziunea este ridicată în România fără a oferi o estimare procentuală. Unii experți estimează că doar în ceea ce privește TVA evaziunea ajunge la 30%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

anaf mita dna inspectori coruptie evaziune
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
„Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026”. Când prevăd spionii lui Putin un conflict militar Rusia-NATO
„Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026”. Când prevăd spionii lui Putin un conflict militar Rusia-NATO
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate?
Observator » Ştiri politice » Şeful ANAF spune că "nu poate băga mâna în foc" pentru integritatea inspectorilor: Avem colegi ridicaţi de DNA