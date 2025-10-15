Afirmaţie controversată din partea şefului ANAF. Adrian Nicuşor Nica recunoaşte că nu poate garanta corectitudinea tuturor inspectorilor şi admite că evaziunea fiscală rămâne una dintre cele mai mari probleme ale României.

Şeful ANAF spune că "nu poate băga mâna în foc" pentru integritatea inspectorilor: Avem colegi ridicaţi de DNA - Captură Facebook

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a refuzat să garanteze pentru corectitudinea unor inspectori din subordine. El a fost întrebat dacă mai există inspectori care protejează firme și a spus că "nu poate băga mână în foc".

Discuția a avut loc miercuri seara, în cadrul unei emisiuni la Antena 3 CNN.

"Nu pot băga mâna în foc (...) pentru așa ceva există anumite semnale, uneori asistăm cu stupoare când vedem colegi ridicați de DNA", a răspuns Adrian Nicușor Nica.

Articolul continuă după reclamă

El a recunoscut că evaziunea este ridicată în România fără a oferi o estimare procentuală. Unii experți estimează că doar în ceea ce privește TVA evaziunea ajunge la 30%.

