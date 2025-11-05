Şeful NATO, Mark Rutte, a fost primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Este prima vizită oficială în ţara noastră şi are loc într-un moment crucial pentru securitatea României, în cotextul în care Statele Unite au decis să retragă o parte din trupele americane de la baza Kogălniceanu. Şeful Nato se va întâlni tot astăzi şi cu premierul Ilie Bolojan.

"Secretarul General al NATO va fi primit în holul de onoare de președintele Nicușor Dan, iar după acest moment vor urma convorbiri tête-à-tête între cei doi oficiali, urmând ca, în jurul orei 15, președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, să iasă împreună într-o conferință de presă", a transmis Marius Gîrlaşiu, reporter Observator.

După acest moment, Mark Rutte va merge la Palatul Victoria, acolo unde va avea o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, iar spre seară va ajunge și în Parlament, acolo unde se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Dacă ne referim la contextul în care are loc această vizită, aceasta vine la doar o săptămână după anunțul că Statele Unite ale Americii vor retrage o parte dintre soldații americani staționați în România. Ne referim aici la aproximativ 1.000 de soldați care vor fi retrași din țara noastră. Așadar, această vizită a secretarului general al NATO ar trebui să fie un prilej atât pentru președintele Nicușor Dan, cât și pentru ceilalți oficiali cu care se va întâlni șeful Alianței Nord-Atlantice, pentru a cere ca România să suplimenteze golul lăsat de trupele americane care se vor retrage din țara noastră, eventual cu soldați NATO din alte state din Uniunea Europeană.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, pe agenda discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan și Mark Rutte vor aborda, în primul rând, amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special statele din flancul estic al NATO, războiul hibrid declanșat de Federația Rusă și, de asemenea, modalitățile prin care România își poate întări securitatea în acest context, în care Statele Unite ale Americii au decis, iată, să retragă o parte dintre soldații americani.

Mâine, Mark Rutte și președintele Nicușor Dan vor participa la Forumul Industriei NATO. Este un eveniment care abordează dialogul strategic între companiile de apărare și industria de apărare din toate statele aliate.

Așadar, rămâne de văzut dacă, în urma acestei vizite, România va obține ceva semnificativ, dacă vom primi garanții din partea secretarului general al NATO că Alianța va apăra, în orice context, teritoriul României. Și, evident, ne punem cu toții întrebarea dacă, în locul soldaților americani care vor fi retrași din țara noastră, NATO va decide, eventual, să suplinească aceste trupe cu soldați din alte state membre ale Uniunii Europene.

După Cotroceni, șeful NATO ajunge la Guvern și Parlament

Ulterior, șeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria, se va întâlni cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și, ulterior, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Vizita înaltului oficial al Alianței Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfășoară miercuri și joi la București, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum în dimineața zilei de joi.

Conform Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare.

Este prima vizită a lui Rutte în România în calitate de șef al Alianței. El a mai fost în țara noastră în urmă cu trei ani, la baza militară de la Cincu, atunci fiind premier al Olandei.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰