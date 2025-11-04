Șeful NATO vine în România: Cu cine se va întâlni Mark Rutte și ce va discuta la București

Șeful NATO Mark Rutte ajunge miercuri în România şi se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu alți oficiali români. Este prima sa vizită de la preluarea mandatului.

Nicușor Dan şi Mark Rutte, la summit‑ul NATO de la Haga, desfăşurat în 24‑25 iunie 2025 - Profimedia

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi miercuri, 5 noiembrie 2025, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței, a transmis Administrația Prezidențială.

Şeful NATO vine în România. Mark Rutte se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu

"Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare. În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică", a mai precizat Cotroceniul.

Mark Rutte se va întâlni şi cu premierul Ilie Bolojan, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu. "Pe 5 și 6 noiembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, va efectua o vizită la București, România. El se va întâlni cu președintele României, domnul Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, președintele Senatului, Mircea Abrudean, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, precum și cu alți oficiali. În timpul vizitei, va participa și la a Forumul NATO pentru Industria de Apărare, unde va susține un discurs despre importanța creșterii producției de apărare și despre valoarea consolidării relațiilor cu sectorul industrial. De asemenea, va avea un dialog cu studenții Universității din București" a transmis separat şi NATO.

Programul lui Mark Rutte la Bucureşti

05 noiembrie 2025, ora 15:30: Conferință de presă comună a secretarului general NATO cu președintele României

06 noiembrie 2025, ora 08:30: Discurs al secretarului general NATO la a Forumul NATO pentru Industria de Apărare

