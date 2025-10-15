Rutte ironizează Rusia: Nu ştiu să piloteze. Nu trebuie să le doborâm avioanele. Să nu-i luăm prea în serios

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, după reuniunea miniștrilor apărării de la Bruxelles, dedicată consolidării răspunsului la provocările Rusiei, că Alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Moscovei, o aparentă încercare de a tempera îngrijorările legate de activitățile hibride ale Kremlinului. "Să avem încredere în armatele noastre" și "Să nu-i luăm prea în serios pe ruși", a transmis șeful Alianței. Rutte a mai afirmat că "nu este nevoie ca NATO să doboare avioanele rusești care intră în spațiul nostru aerian". El a explicat că superioritatea militară a NATO în raport cu Rusia permite Alianței să dea dovadă de reținere.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține o conferință de presă la sediul Alianței din Bruxelles, 15 octombrie 2025 - Profimedia

Miniştrii apărării din ţările membre NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles pentru a analiza modalităţile de consolidare a sprijinului pentru Ucraina, dar şi pentru a îmbunătăţi capacitatea de reacţie a Alianţei, în contextul mai multor incursiuni ruseşti în spaţiul aerian european.

La final, într-o conferință de presă, șeful NATO a transmis că trebuie "să avem încredere în armatele noastre" și "să nu-i luăm prea în serios pe ruși". "Să nu exagerăm în privința a ceea ce Rusia este capabilă să facă. Știm că piloții lor de avioane de luptă nu sunt cunoscuți pentru succes în pilotaj, iar căpitanii lor (n.r. de nave) nu știu să coboare ancora", a mai declarat el, ironic.

Totodată, a mai transmis că "există o cooperare strânsă între NATO și Moldova. Nu voi intra prea mult în detalii, aceasta este o conferință de presă publică. Știu că Putin ascultă ce spun și nu vreau să-l fac prea înțelept".

Articolul continuă după reclamă

Comentariile lui Rutte vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre NATO și Rusia, alimentate de incursiuni aeriene ale ruşilor în spațiul aerian al Alianței, precum și de acțiuni de sabotaj și atacuri cibernetice în creștere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Rutte a subliniat că statele NATO sunt "de 25 de ori mai mari decât Rusia" din punct de vedere economic. Referindu-se la recentele incursiuni aeriene, a menționat că este greu de spus dacă acestea au fost intenționate sau nu.

"Suntem mult mai puternici decât rușii, așa că nu este nevoie să le doborâm avioanele când intră în spațiul nostru aerian", a adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Declarația sa contrastează cu pozițiile mai ferme al unor oficiali occidentali care au cerut ca avioanele rusești să fie doborâte dacă încalcă spaţiul aerian al Alianței.

Pe 10 septembrie 2025, Polonia a devenit primul membru NATO care a doborât drone rusești după ce acestea i-au încălcat spaţiul aerian. Pe 13 septembie 2025 o dronă rusească a pătruns 10 km în România, iar pe 19 septembrie 2025, trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

Ulterior, zeci de drone neidentificate au provocat perturbări majore pe aeroporturi din Belgia, Danemarca și Germania. Unii oficiali europeni susţin că aceste incidente fac parte din războiul hibrid dus de Moscova, alături de atacuri cibernetice și tentative de sabotaj.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰