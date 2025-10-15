Senatorul Ninel Peia a jignit o colegă în plen: "Prea mult paracetamol în sarcină". USR cere sancţionarea lui

USR a cerut conducerii Senatului să aplice de urgență sancțiuni împotriva senatorului Ninel Peia, în urma comportamentului considerat "inacceptabil" din ședința de plen de miercuri. În timpul dezbaterilor, Peia a folosit un limbaj jignitor la adresa senatoarei USR Ruxandra Cibu, potrivit Mediafax.

"Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs., a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara", a afirmat Ninel Peia.

Potrivit USR, prin această declarație, senatorul a răspândit o teorie falsă care sugerează că autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o afirmație fără fundament științific, des întâlnită în discursurile conspiraționiste.

"Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc", a declarat Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

USR solicită ca incidentul să fie analizat de Comisia juridică a Senatului și ca sancțiunile prevăzute de regulament să fie aplicate în funcție de gravitatea faptei. Partidul cere transparență în comunicarea măsurilor adoptate.

Ninel Peia, fost membru PSD şi S.O.S, este în prezent membru al grupului parlamentar "Pace - Întâi România".

