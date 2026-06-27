Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu: "Spera că îl vom vota de teama anticipatelor"

Schimbul de atacuri dintre PSD și PNL continuă după eșecul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că încearcă să obțină sprijinul liberalilor mizând pe teama de alegeri anticipate. Replica vine la doar o zi după ce președintele Nicușor Dan a acuzat PNL că și-a schimbat poziția în negocierile de la Cotroceni.

Siegfried Mureșan, atac la Grindeanu: Speră că îl vom vota de teama anticipatelor - arhivă

Siegfried Mureșan a transmis, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că cea mai mare "răzgândire" din aceste zile vine de la Sorin Grindeanu: "De două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește", potrivit Mediafax.

Reacția liberalului vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seara că blocajul politic pe care îl credea depășit a revenit și acuză PNL că și-a schimbat poziția.

"Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția", a spus șeful statului.

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Siegfried Mureșan adaugă că Sorin Grindeanu speră să fie votat de liberali "de teama alegerilor anticipate".

"Nu o vom face, iar singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD, care sub conducerea strălucită a domnului Grindeanu au ajuns de la 23% la 13%", a mai spus liberalul.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri seara că social-democrații nu vor mai înainta nicio propunere pentru formarea noului executiv, după eșecul ultimelor consultări, subliniind și că formațiunea sa nu se teme de alegeri anticipate.