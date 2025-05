Președintele Nicușor Dan începe mâine negocierile cu partidele pentru formarea noului Guvern și își dorește stabilitate, o majoritate care să susțină Executivul în Parlament. PSD, partidul cu cele mai multe voturi, poate face diferența.

Ați avut și astăzi o întâlnire în interiorul partidului, după ce săptămâna trecută ați preluat funcțai de interimar. Care sunt variantele de lucru, astăzi, în legătură cu intrarea la guvernare și cu relaționarea cu celelalte partide?

Sorin Grindeanu: Am avut două întâlniri. Un birou permanent național unde am hotărât chestiuni care țin de administrarea curentă a partidului și am mai hotărât un lucru: un nou purtător de cuvânt al partidului, deputatul Florin Manole. Și am avut o întâlnire mai importantă cu grupurile reunite de deputați și senatori, în Parlamentul României, unde, timp de o oră și jumătate, mulți dintre colegii mei și-au spus punctele de vedere legate de ceea ce se întâmplă acum și de ceea ce preocupă acum – pe ce drum mergem noi, cei de la PSD! Unii dintre ei doresc să mergem într-o poziție constructivă, ajutând la actul de guvernare, dar rămânând în opoziție, alții doresc să fim parte a acestei soluții.

Noi suntem oameni raționali, care discutăm pe argumente. În acest moment, eu și ceilalți din conducerea partidului nu știm exact ceea ce dorește noul președinte, Nicușor Dan. Vom avea, în mod sigur, întâlniri în perioada următoare, vom vedea practic în ce mod dorește să gestioneze lucrurile pe termen mediu, chiar și lung, și vom lua deciziile în cunoștință de cauză. Să nu uităm, PSD este cel mai mare partid din Parlament. Avem un nou președinte, dar asta nu înseamnă că alegerile parlamentare care au avut loc pe 1 decembrie au fost anulate și că PSD nu mai are legitimitate.

De ce nu alegeți să mergeți cu un mandat de forță? Să mergeți cu niște lucruri pe care să le cereți sau să le propuneți la aceste consultări cu partidele și să lăsați totul în mâinile noului președinte?

Sorin Grindeanu: Am spus că avem linii roșii peste care nu putem trece. E normal să vedem care e viziunea noului președinte în detaliu, să discutăm despre aceste lucruri și, după aceea, să le prezint colegilor mei și să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Nu vreau să intrăm într-o zonă de bătaie politică electorală. Pe proiecte, pe argumente, pe programe - sper să se desfășoare în următoarele săptămâni, când se va lua decizia de o viitoare eventuală nouă coaliție, de prim-ministru, de guvern, de opoziție, de putere.

Eu apreciez deschiderea pe care noul președinte o are. Am înțeles și din campania electorală că dânsul își dorește o majoritate pro-europeană. Asta nu înseamnă că anumite lucruri, de care aminteam, și anume acele linii roșii, noi le putem trece așa foarte ușor.

Noi nu putem să fim de acord vreodată cu nefinanțarea autorităților locale. Noi și ceilalți colegi din coaliția de guvernare – că PSD nu a guvernat singur – am fost împreună cu PNL în toată această perioadă și parțial și cu UDMR. În acești ani am finanțat foarte multe proiecte locale: PNDL sau Anghel Saligny. Sunt proiecte de care autoritățile locale au nevoie.

Doi, vă spun lucruri din postura de ministru al transporturilor. Să știți că 400 de km de autostradă s-au făcut cu ajutorul unor sume importante, fie ele de la bugetul de stat, dar mai ales fonduri europene. Nu mi-aș dori ca în anii viitori să văd o reducere a investițiilor pe proiectele mari de infrastructură – e o altă linie roșie. N-aș vrea să intrăm într-o zonă prin care să reducem, prin măsuri fiscale, veniturile românilor. V-am dat trei exemple de linii roșii peste care tuturor ne-ar fi greu să trecem.

În aceste condiții, soluțiile pentru reducerea deficitului. Cu ce veniți din acest punct de vedere?

Sorin Grindeanu: I-am rugat pe colegii mei de pe zona economică din partid și pe cei din zona financiară să pregătească un set de măsuri. Noi, cu acest set de măsuri, vom merge la Cotroceni, cu propuneri concrete și cu viziunea noastră, și i le vom prezenta președintelui. Nu reduceri de venituri pentru români – noi nu vom fi parteneri în așa ceva. Sunt lucruri câștigate de români pe care nu avem voie să le întoarcem. Și așa, cred că putem discuta, pornind de la aceste lucruri, despre măsuri.

Lumea se ferește să vorbească de impozitul progresiv. Haideți să vedem, poate fi o soluție. Am rămas printre puținele țări din UE care vorbesc de cotă unică și au cotă unică. Eu nu spun că trebuie să mergem într-o direcție sau alta, dar haideți să discutăm cu argumentele pe masă, pro sa contra.

Trebuie să reducem din cheltuieli, dar v-aș da și un alt răspuns. Noi am lăsat în 2019 guvernarea cu deficit în octombrie sau în noiembrie, cu deficit 2,67. La finalul anului 2020, deficitul României a fost de peste 9%, fără a se face investiții. În acești ani, în România, am ajuns și la acel deficit datorită faptului că s-au făcut cele mai mari investiții din istoria României. Și dovadă stau investițiile de la Ministerul Transporturilor. Să faci deficit care a mers, nimeni nu știe unde în acei ani, e un lucru. Să ajungi într-o zonă de deficit, făcând aproape 8% din PIB mergând în investiții, e cu totul altceva. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus președintele Nicușor Dan, că următoarele 3-4 săptămâni trebuie să stăm cu argumente, să vedem foarte clar ce avem de făcut pentru anii viitori. În funcție de ce se va hotărî și PSD va merge într-o direcție sau alta.

