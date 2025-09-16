Sondaj: Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea să atace România

Aproape jumătate (47%) dintre români sunt de părere că, în contextul geopolitic şi militar actual, este posibil ca Rusia să atace România, în timp ce 43% nu împărtăşesc această opinie, potrivit unui sondaj realizat de Grupul De Studii Socio Comportamentale Avangarde.

Mai mult de o treime (37%) dintre subiecţii sondajului spun că România nu ar trebui să se implice deloc în ceea ce priveşte agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi că susţinerea ar trebui să aibă doar, eventual, un caracter umanitar. O treime (33%) sunt de părere că ţara noastră ar trebui să se implice mai mult, iar 26% susţin că este suficient atât cât România face deja.

În ceea ce privește finanțarea Apărării, 57% dintre românii care au răspuns sondajului susţin alocarea a 5% din PIB pentru acest domeniu, conform solicitării NATO, în timp ce 38% nu sunt de acord.

Totodată, 51% dintre respondenţi se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan pe capitolul de politică externă, în primele luni de mandat. 43% spun că sunt mulţumiţi, iar 6% declară că nu pot aprecia. În ceea ce priveşte activitatea Ministerului Afacerilor Externe, 51% se declară nemulţumiţi, 38% mulţumiţi, iar 11% nu pot aprecia.

Studiul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecţi, prin metoda CAT, iar eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

