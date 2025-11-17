SONDAJ AtlasIntel: Scor strâns între Ciucu 19,2%, Băluță 18,2%, Drulă 18,1% şi Anca Alexandrescu 17,9%

Scor strâns între patru candidaţi la alegerile locale pentru Primăria Bucureşti, potrivit unui sondaj AltasIntel pentru Hotnews. Este vorba Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu. Cercetarea a fost realizată în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul AtlasIntel. Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Scor strâns între Ciucu 19,2%, Băluță 18,2%, Drulă 18,1% şi Anca Alexandrescu 17,9%

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Articolul continuă după reclamă

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰