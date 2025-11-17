Antena Meniu Search
Scor strâns între patru candidaţi la alegerile locale pentru Primăria Bucureşti, potrivit unui sondaj AltasIntel pentru Hotnews. Este vorba Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu. Cercetarea a fost realizată în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

la 17.11.2025 , 09:32
SONDAJ AtlasIntel: Scor strâns între Ciucu 19,2%, Băluță 18,2%, Drulă 18,1% şi Anca Alexandrescu 17,9%

Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul AtlasIntel. Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane.

Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. Este cel mai mic procent pe care îl are Băluță într-un sondaj – celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditează cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei se află useristul Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se află candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%. 

