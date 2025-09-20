Sondaj Avangarde, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: AUR - 41%, PSD - 19%, PNL - 13%, USR - 12%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde. Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de modul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării.

64% dintre respondenţii care au participat la un sondaj Avangarde, prezentat sâmbătă, au indicat un partid, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Rezultatele sondajului arată că AUR ar obţine 41%, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%. Restul partidelor ar obţine mai puţin de 2%, inclusiv POT şi SOS România, care la ultimele alegeri parlamentare au întrunit pragul electoral şi fac parte din actuala componenţă a Parlamentului.

În ceea ce priveşte direcţia ţării, 74% dintre respondenţi consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar 21% cred că România merge într-o direcţie bună. 5% dintre cei chestionaţi au spus că nu pot aprecia.

De asemenea, 51% dintre respondenţi au precizat că sunt mai degrabă dezamăgiţi de modul în care actualul Guvern gestionează România, având în vedere aşteptările de dinainte de alegeri.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.300 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.

