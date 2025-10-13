Sondaj INSCOP privind preferinţele electoratului la parlamentare: AUR-40%, PSD-17,6%, PNL-14,8%, USR-11,5%

AUR ar fi favorit dacă ar fi organizate alegeri parlamentare. Potrivit unui sondaj INSCOP, partidul condus de George Simion ar obţine 40% din voturi. AUR este urmat de PSD, PNL şi USR, în preferinţele electoratului.

Intenţia de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (77.4% din total eşantion), arată în felul următor:

40% dintre alegători ar vota cu AUR (faţă de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

17.6% cu PSD (faţă de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

14.8% cu PNL (faţă de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025),

11.5% cu USR (faţă de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

5.2% cu UDMR (faţă de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025),

3.4% cu SENS (faţă de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025),

2,6% cu POT (faţă de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025),

2% cu SOS Romania (faţă de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

1.3% dintre votanţi îşi exprimă preferinţa pentru un independent (faţă de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6%% pentru alt partid (faţă de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

"Toamna pare a aduce o stabilizare a intenţiei de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziţia parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenţia de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereuşind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR şi UDMR. POT şi SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obţinut de SENS", a declarat directorul INSCOP Remus Ştefureac.

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Metoda de cercetare a fost interviul prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

