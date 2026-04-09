Un sondaj realizat de Sociopol în perioada 26 martie - 4 aprilie 2026 arată că George Simion și AUR se mențin în fruntea clasamentelor, atât în intenția de vot, cât și în topul încrederii în lideri politici, în timp ce principalele partide tradiționale rămân la distanță.

Sondaj Sociopol: AUR, primul loc în intenţia de vot cu 36%. Românii au cea mai mare încredere în George Simion - Profimedia

AUR ocupă primul loc în intenția de vot, cu 36%, potrivit sondajului Sociopol, citat de Mediafax.

Datele arată că pe locul al doilea în intenția de vot se află, la egalitate, PSD și USR, fiecare cu câte 18%. PNL este cotat la 16%, iar UDMR se situează la 4%.

În ceea ce privește încrederea în lideri politici, George Simion este creditat cu 29%, urmat de Diana Șoșoacă, cu 21%, și de președintele României, Nicușor Dan, cu 19%.

Pe următoarele poziții se află lideri ai PSD, Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu, ambii cu 18%, urmați de premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, cu 17%.

Ce locuri ocupă Ciprian Ciuc sau Dominic Fritz în topul încrederii românilor

Un al doilea eșalon de lideri politici este deschis de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cu 13%, și de Cătălin Predoiu, cu 10%. Sub pragul de 10% se regăsesc Petrișor Peiu și Dominic Fritz (câte 9%), precum și Daniel Băluță, Dan Dungaciu și Ana Maria Gavrilă (câte 8%). Cătălin Drulă este cotat la 7%.

Clasamentul este încheiat de Claudiu Manda și Dan Motreanu, ambii cu un nivel de încredere de 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ național de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice (CATI), având o marjă de eroare de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

