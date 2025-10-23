Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabil va fi decis săptămâna viitoare"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.

Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sorin Grindeanu a precizat, despre campania pentru locale, că speră să fie una în care se va discuta despre proiecte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰