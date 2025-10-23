Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabil va fi decis săptămâna viitoare"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.
Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" - Profimedia
Sorin Grindeanu a precizat, despre campania pentru locale, că speră să fie una în care se va discuta despre proiecte.
