Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabil va fi decis săptămâna viitoare"

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat joi că în weekend va avea mai multe întâlniri cu Organizaţia de Bucureşti şi probabil vor face şi un Birou Permanent Naţional, la începutul săptămânii viitoare, unde vor decide candidatul formaţiunii.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 15:34
Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabi va fi decis săptămâna viitoare" - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sorin Grindeanu a precizat, despre campania pentru locale, că speră să fie una în care se va discuta despre proiecte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

candidat psd primaria capitalei candidat psd primarie candidat psd bucuresti sorin grindeanu
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Ştiri politice » Sorin Grindeanu: "Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei probabil va fi decis săptămâna viitoare"