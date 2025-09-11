Grindeanu a prezentat măsurile PSD de relansare economică, cu săgeți către Bolojan: "Nu avem un plan de țară"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Grindeanu a mai spus că, dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.

”Am intitulat acest program ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”. (..) România are nevoie de reformă, are nevoie de restructurare şi are nevoie de reducerea cheltuielilor statului. Aici există unanimitate în cadrul coaliţiei, dar mai are nevoie de ceva, de creştere economică. România are nevoie în acelaşi timp de speranţă şi are nevoie de viziune”, a spus preşedintele PSD, într-o conferină de presă.

Liderul interimar al PSD a arătat că a văzut în zilele trecute, de la cel mai înalt nivel al statului, că nu avem un plan de ţară.

”Da, sunt de acord cu ceea ce s-a spus în urmă cu câteva zile, dar nu este suficient să constatăm că nu avem un plan de ţară, ci trebuie să-şi facem ceva pentru a schimba aceste lucruri. Noi, la Partidul Social-Democrat ne asumăm acest lucru şi, iată, venim cu o propunere, cu un plan de relansare economică. Companiile din România şi românii trebuie să vadă dincolo de întunericul austerităţii şi un program de dezvoltare coerent. Acest plan pe care noi azi o să-l prezentăm în mare este bazat pe investiţii, în mod special, pe stimularea investiţiilor şi, în special, pe stimularea investiţiilor greenfield, cele de la zero, pe crearea de noi locuri de muncă şi de creşterea producţiei. Sunt cei trei piloni pe care ne-am bazat acest program. Doar cu investiţii concrete în industrie, în agricultură, în sănătate şi în inovare, toate acestea cu o energie mai ieftină, vom putea relansa economia şi menţine creşterea economică din ultimii ani”, a spus Sorin Grindeanu.

El a precizat că întrebarea legitimă care se poate ridica este cum facem asta, dacă nu mai sunt bani la buget şi deficitul trebuie redus.

”Este o întrebare cât se poate de legitimă. (..) Toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget, adică nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea lucrurilor şi măsurilor, de fapt, sunt facilităţi pe care statul poate să le ofere, pe termen lung, măsuri care se autofinanţează, sau bani, de exemplu, din fonduri europene şi alte surse fără impact bugetar direct. De exemplu, propunem metoda creditului fiscal. Această metodă o vrem ţintită către investiţii noi şi investiţii în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilităţi date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani”, a mai spus Grindeanu.

Pachetul se bazează pe 3 instrumente

Potrivit preşedintelui interimar al PSD, întregul pachet de relansare economică foloseşte în general 3 instrumente simple, deficiente şi verificabile.

”Primul instrument este cel care poartă numele şi-l cunoaşteţi cu toţi, garantiile de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă, de fapt, energia reală a economiei româneşti. Relansarea economică are nevoie de o finanţare rapidă. Ca să poţi să ajungi la această relansare economică, trebuie să beneficiezi de această finanţare rapidă. De aceea propunem o schemă de garanţii de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată: 60% pentru investiţii, 40% pentru capital de lucru. Garanţia publică, care statul o poate da, deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde este riscul foarte mare, dar potenţialul de a face o afacere care să aducă plus este real”, a anunţat preşedintele interimar al PSD.

Potrivit lui Grindeanu, măsura este pro-muncă, în condiţiile în care companiile primesc stimulente, doar dacă angajează şi formează, este pro-productivitate, pentru că răsplăteşte inovaţia şi investiţiile cu impact tehnologic, este pro-finanţare privată, pentru că garantiile de stat multiplică fiecare leu public în credite către economie. Grindeanu a mai spus că al doilea instrument pe care îl propun este crearea cadrului legal pentru susţinerea companiilor care investesc în cercetare, inovare şi dezvoltare.

”Trăim o perioadă în care inteligenţa artificială devine o realitate cotidiană. Vrem să creştem acea parte a economiei bazată pe proprietatea dreptului. România are o serie întreagă de oportunităţi şi de talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate. Aici avem câteva facilităţi propuse. Până la 50% sprijin, credit fiscal, pentru investiţiile în centrele de data şi inteligenţă artificială. Super deducere, până la 200% pentru cheltuielile de cercetare şi dezvoltare realizate în maxim 5 ani. Şi credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare şi dezvoltare şi acces la creditele pentru cercetare cu cost redus. Toate aceste instrumente se vor încadra în plafoanele ajutorului din regulile permise de către Uniunea Europeană”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit preşedintelui PSD, prin aceste măsuri se generează locuri de muncă de calitate pentru cercetători, ingineri, iar asta nu înseamnă doar contribuţii salariale mai mari, ci mai ales o activitate economică în planul vertical al economiei.

Preşedintele interimar al PSD a mai declarat că ”niciun plan de redresare economică nu este complet fără tineri”.

”De aceea insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează o categorie importantă, tinerii, care nu lucrează în acest moment şi nu sunt înscrişi într-o formă de educaţie sau formare profesională şi la care rata şomajului astăzi, când vorbim, în România, este de peste 24%. Cum vrem să stimulăm angajarea? Propunem acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei pe lună, în primele 12 luni de angajare şi de 1.250 de lei, pe lună, în următorul an, acordată tinerilor din această categorie, angajaţi pentru prima data, pe perioadă nedeterminată. (..) Pot să vă spun că aceste scheme de finanţare sunt acum la dispoziţia noastră şi sunt scheme de finanţare europene, dar care, în acest moment, nu sunt folosite de către ţara noastră. (..) Cred că e important să discutăm şi cu doamna comisar Roxana Mânzatu, pentru că aceste programe să fie finanţate cu prioritate pentru România”, a declarat Grindeanu.

El a menţionat că sunt şi câteva garanţii pe care le vor cere în mod obligatoriu angajatorului, şi anume contractul trebuie să fie pe minim 12 luni după finalizarea acestor facilităţi, adică să continue să fie angajaţi.

”Trebuie să avem o perioadă de mentorat şi de un raport de formare la 6-12 luni, astfel încât să vedem rezultatele acestui input care vine în forma de ajutor amintită mai devreme. Trebuie să avem, de asemenea, modalitate prin care statul trebuie să-şi recupereze aceste facilităţi, dacă obligaţiile nu sunt respectate de către angajator”, a explicat el.

Sorin Grindeanu a arătat că, prin aceste trei programe, vor avea câteva ţinte asumate.

”Vom avea cel puţin 25.000 de tineri integraţi pe piaţa noastră. Din calculele noastre undeva la 1.000 de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare sprijinite şi minim 200 de produse şi servicii noi care apar pe piaţă. Suma totală pentru credit pentru IMM-uri este undeva în jur de 15 miliarde, şi aici vorbim de garanţii”, a spus el.

”PSD nu propune prin acest program cheltuieri suplimentare, ci investiţii în oameni şi în idei. Vrem să punem România la treabă. Tineri care să-şi înceapă cariera, companii care inovează şi IMM-uri care se finanţează. De aceea vom cere sprijinul coaliţiei ca în următoarele zile toate aceste măsuri de relansare economică să se transforme în legi şi să se transforme în realitate. România poate mai mult, prin muncă, prin inovaţie, dar de asemenea şi prin şanse egale. Românii trebuie să vadă că, dincolo de austeritate, există şi posibilitatea de creştere economică, de a construi şi a ne dezvolta în continuare. Românii, de asemenea, trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult. Că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să nu livreze doar austeritate extremă. Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică. Asta este singura şansă pe care o avem noi în acest moment. Doar cu tăieri, doar cu concedieri, fără viziune, să ştiţi că, din perspectiva mea, vom ajunge la fundul sacului. Românii trebuie să simtă că ţara merge înainte, că oferim speranţă şi că avem viziune”, a concluzionat Grindeanu.

