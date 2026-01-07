Nicuşor Dan a rămas blocat 15 ore la Paris, în timpul unei avertizări cod portocaliu de viscol. Avionul militar Spartan cu care merge preşedintele în străinătate nu a putut să decoleze la timp în ciuda eforturilor făcute de angajaţii aeroportului. Şeful statului şi-a petrecut timpul în salonul oficial, alături de echipele de protecţie şi pază care au misiunea să anticipeze orice problemă poate apărea într-o deplasare oficială. Ca să salveze situaţia, prefectura Parisului a trimis echipamente speciale pentru avionul prezidenţial.

Zgribulit pe pistă, în aşteptarea permisiunii de a decola, Nicuşor Dan a pierdut mai mult de o jumătate de zi pe aeroportul Paris-Le Bourget.

"Este o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge. A nins, trebuie să fie curăţată pista", a spus preşedintele României, Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a discutat, ieri, la Paris, cu liderii Coaliţiei de Voinţă despre situaţia din Ucraina. După terminarea summitului, celelalte delegaţii au plecat fără probleme acasă azi-noapte.

Cursa de întoarcere a preşedintelui, amânată de mai multe ori

Avionul militar Spartan în care călătoreşte preşedintele era programat să decoleze spre Bucureşti la miezul nopţii, dar cursa a fost amânată.

"Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea şi n-ar fi fost bine. […] Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania şi tot aşa am stat peste noapte", a spus Nicuşor Dan.

Surse Observator spun că piloţii erau îngrijoraţi şi de ceaţa din Bucureşti, aşa că delegaţia României a rămas peste noapte la un hotel din Paris.

"Este clar că e vorba de probleme de vreme. […] Fiind vorba de un preşedinte, măsurile de siguranţă sunt un pic mai înalte ca nivel", a spus controlorul de trafic aerian Florin Diaconu.

Plecarea preşedintelui a fost reprogramată azi-dimineaţă la ora opt, când capitala Franţei era sub cod portocaliu de viscol.

După trei ore, Prefectura Parisului a trimis la aeroport utilaje moderne pentru degivrare. Pistele au rămas, însă, înzăpezite. Maşinile de intervenţie au rămas fără motorină.

"Ca să vă faceţi o idee, zăpada pe pista aeroportului din Paris are în acest moment cam aproximativ 10 centimetri, practic toate eforturile de a curăţa pista de zăpadă sunt sortite eşecului pentru că ninsoarea viscolită aduce din nou zăpada pe pistă", a mai spus reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

"E vorba de avion, care are minimele şi maximele la care poate să evolueze. E posibil să aibă nişte caracteristici tehnice care în situaţia dată să fi fost mai restrictive", a mai explicat Florin Diaconu.

După-amiază, viscolul s-a potolit, iar utilajele de la deszăpezire au putut curăţa pista de decolare. Avionul preşedintelui a primit undă verde să decoleze la ora locală 15:00, după şapte ore de aşteptare.

"Ne urcăm în sfârşit în aeronava militară Spartan alături de preşedintele Nicuşor Dan şi vom decola spre capitală", a spus reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

Administraţia Prezidenţială nu mai are propriul avion de 14 ani

Nicuşor Dan foloseşte în deplasările oficiale o aeronavă militară de transport Spartan. Cabina aeronavei a fost echipată cu un modul VIP, care a transformat interiorul milităresc într-unul mai confortabil. În partea din faţă a avionului, preşedintele şi consilierii au la dispoziţie şase fotolii cu mese de lucru, iar în spate au fost montate 18 scaune pentru pasageri. Avionul are însă limitări.

"Una, că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi doi că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi", a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele se referă la aparatura prin care toţi şefii statelor NATO pot primi informaţii secrete criptate când sunt în avion. Chiar în timpul zborului spre Paris, Nicuşor Dan nu a putut fi informat că un document necesar la întâlnirea cu omologii săi a fost modificat.

Din 1974 şi până în 2012, avionul prezidenţial a fost un avion Boeing 707. Aeronava a fost vândută, însă, în Statele Unite pentru că devenise inutilă. Din cauza motoarelor zgomotoase, nu mai avea voie să aterizeze pe aeroporturile din Europa. Fostul preşedinte Klaus Iohannis a cheltuit 23 de milioane de euro în timpul mandatelor sale cu aeronave de lux închiriate pentru deplasări oficiale. La Observatornews.ro, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că ezită să cumpere un avion prezidenţial. O aeronavă care poate să facă şi zboruri peste Ocean costă aproximativ 60 de milioane de euro.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

