Stenograme: Călin Georgescu, angajat fictiv în Viena, pentru a părăsi țara. Ajutor de la rezervişti SRI şi SIE

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Viena, în încercarea de a convinge judecătorii că are nevoie să părăsească țara sub pretextul dreptului la muncă. În acest sens, ar fi fost ajutat de o reţea din care fac parte rezerviști SRI și SIE, potrivit unor stenograme DNA publicate de G4Media.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, aflat sub control judiciar (măsură care interzice părăsirea țării), ar fi încercat să păcălească această restricție printr-o angajare fictivă la o firmă din Viena, Austria. Scopul era acela de a obține permisiunea de a ieși din România, invocând "dreptul la muncă".

Potrivit stenogramelor DNA, publicate de G4Media, Constantin Dănuț Hanț, om de afaceri, ar fi cel care l-a angajat formal pe Georgescu în firma sa din Austria. Interceptările surprind o discuție de pe 27 mai 2025 între omul de afaceri Silviu Ularu-Pîrvu și soția sa, Ecaterina Ularu-Pîrvu. "Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!", se arată în document

Potrivit discuţiei interceptate, Constantin Dănuț Hanț vrea să se asocieze cu Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare. "Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct", se mai arată în documentul citat.

Pe 30 octombrie, Călin Georgescu a primit control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Interceptările provin dintr-un dosar de urmărire penală aflat în instrumentarea Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Totul a ieșit la iveală în contextul unei anchete care îl vizează pe Fănel Bogos, un afacerist vasluian care ar fi încercat să îl schimbe pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Vaslui pentru a evita sancțiuni, după ce s-a constatat prezența salmonellei la ferma sa de pui. Generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați de percheziții făcute de procurorii DNA în acest dosar, potrivit G4Media.

În dosarul rezerviștilor SRI și SIE apare menționat și numele lui Marius Voineag, șeful DNA, ca fiind una dintre cele două persoane cărora Nicolae Iană ar fi lăsat impresia că poate să le "pună niște tălpi, niște frâne", conform sursei citate de G4Media.

Pe 2 septembrie, Nicolae Iană e sunat de Ionel Mircea Baciu, pe care îl întreabă dacă mai vrea să fie schimbat din funcție Marius Voineag, șeful DNA, și încă o persoană, la care Baciu îi răspunde că nu, pentru că șeful DNA "are loc la masa bună acum".

