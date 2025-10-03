Subvențiile pentru partide, vizate de tăieri la rectificarea bugetară. Bolojan: "Înseamnă o reducere de 10%"

Premierul Ilie Bolojan a precizat că în acest an va avea loc încă o rectificare bugetară și, dacă va exista un acord politic, subvențiile pentru partide ar putea fi suspendate în ultima lună, ceea ce ar duce la o reducere de 10%, informează News.ro.

Bolojan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se vor mai reduce subvenţiile pentru partide în acest an.

"Subvenţiile se stabilesc prin buget, când va veni bugetul, se vor stabili pentru anul viitor. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare şi poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună, de exemplu, să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%", a declarat premierul.

El a precizat că efectele măsurilor economice luate în acest an se vor vedea în 2026.

"În ceea ce priveşte efectele acestor măsuri, ele se văd în principal anul viitor. Pentru că, aşa cum am explicat, anul acesta aplicându-se doar pe două-trei luni de zile nu au cum să se vadă. Practic, din efectele pe anul viitor, aceste măsuri vor fi de aproximativ 1% din PIB cel puţin", a transmis premierul Bolojan.

El a mai fost întrebat ce sumă s-ar economisi cu măsurile care vor fi luate în administraţie.

"În ceea ce priveşte reducerile din administraţie, dacă am calcula o reducere de aproximativ 10% pe administraţia locală şi pe cea centrală, ceea ce este fezabil, fără niciun fel de probleme, ar însemna cel puţin 10 miliarde de lei", a explicat Ilie Bolojan.

