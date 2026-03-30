Scumpirile în benzinării accelerează, dar soluţiile statului trenează. Coaliţia de guvernare a discutat azi despre o posibilă scădere de acciză în etape. Reducerile ar putea să înceapă de la 14 bani și să ajungă la maximum 70 de bani. Şi asta în condițiile în care carburanţii s-au scumpit deja cu 2 lei pe litru.

Săptămâna începe cu un nou preţ record la pompă.

La mai multe stații din țară, motorina premium a depăşit la 11 lei pe litru. Iar cea standard costă în jur de 10,5 lei. Benzina premium a trecut de 10 lei pe litru, iar cea normala costă 9 lei și 41 de bani. Într-o luna, în Romania s-au înregistrat 20 de scumpiri la carburanți.

Autorităţile au discutat azi despre reducerea accizei, fără a lua o decizie. Dacă prețul în benzinării crește cu peste 5% faţă de un prag de referinţă, acciza ar putea scădea cu 5%, adică 14 bani. Cea mai mare tăiere va fi de 25% din acciză, adică 70 de bani. Dar pragurile pentru aceste scăderi nu au fost încă stabilite.

Articolul continuă după reclamă

"Să scadă accizele de la stat. TVA. Preţurile? Nici în strainătate nu sunt aşa.", spune un şofer.

Ca să vedem reduceri consistente la pompă, statul trebuie să renunţe la o parte din câştig. Mai mult de jumătate din preţul unui litru de carburant se duc acum la stat, sub formă de accize şi TVA.

"Cea mai bună variantă ar fi reducerea tuturor acestor taxe, cumulată. Aceste reduceri trebuie să fie făcute cu caracter temporar.", explică Dan Schwartz, analist fiscal.

"Guvernul colectează mai mulți bani acum din TVA, din accize, de pe urma carburanților, decât a bugetat. Până la urmă că se reduce acciza sau că se reduce TVA, important este ca statul să nu câștige mai mulți bani dintr-o criză, în fond, pe spinarea cetățeanului.", spune Bogdan Glăvan, profesor economie.

Economiştii spun că şoferii ar plăti mai puţin dacă guvernanţii ar decide scăderea TVA-ului. În acest caz preţul carburanţilor ar scădea cu un leu. Doar că autoritățile se tem că vor încălca astfel regulile europene.

"Într-o situație de criză, după părerea mea, echilibrul bugetar trebuie trecut în plan secund, iar pe primul plan trebuie pusa rezolvarea crizei pe termen scurt, imediat. Nu știm cât vă dura războiul din Golf dar e posibil să nu dureze ani de zile.", adaugă Dan Schwartz, analist fiscal.

Reporter: Cu cât aţi plătit mai mult ultimul plin faţă de luna februarie?

Şofer: Cu 100 şi putin. Mai mult. Mai mult, da.

Până acum, statul a plafonat adaosul comercial din benzinării. Măsura ar putea aduce ieftiniri de cel mult 30 de bani pe litru, de la 1 aprilie, potrivit unor surse guvernamentale.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰