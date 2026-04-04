Într-un mare lanţ de benzinării, motorina premium e cu aproape un leu mai ieftină decât motorina standard. Nu e o greşeală, e rezultatul faptului că operatorii au fost nevoiţi să taie din adaosul comercial. Verificaţi agregatoarele de preţuri online, sunt şi lanţuri în care motorina superioară nu a scăzut sub 10 lei şi 50 de bani litrul. Ieri, guvernul a mai luat o decizie pentru ieftinirea dieselului. Nu vă bucuraţi încă! Scăderea preţului e de doar 36 de bani pe litru şi, pentru că se întâmplă abia de săptămâna viitoare, până atunci e tot timpul să fie anulată de noi scumpiri.

Reporter: De obicei puneți carburant premium sau standard?

Şofer: Premium. Dacă mai crește, probabil o să renunț la acel premium.

Între timp, Premium a devenit noul Standard. Motorina superioară costă 9 lei și 34 de bani pe litru, cea obişnuită e 10 lei și 27 de bani. Anomalia vine după o ieftinire spectaculoasă, intrată în vigoare de ieri: 78 de bani în minus pentru carburantul premium - o mișcare nemaivăzută pe piață. Explicațiile țin de adaosul comercial mai mare practicat pentru acest sortiment, iar ordonanța aprobată săptămâna trecută îi obligă pe operatori să plafoneze adaosul la nivelul de anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Şi mai e o veste bună. Guvernul a decis ieri şi reducerea accizei în cazul motorinei. Măsura ar trebui să taie 36 de bani din prețul unui litru.

"A fost aleasă o variantă care să fie cât mai simplu de aplicat, cât mai predictibilă, ca să nu ne jucăm cu piaţa.", a declarat Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt Guvernul Romaniei.

Odată cu reducerea de 36 de bani pe litru, un plin de motorină pentru un rezervor de 50 de litri va costa cu 18 lei mai puțin. Această scădere vine după ieftinirea de zilele trecute, care aduce deja o economie de aproximativ 20 de lei la un plin.

Dacă la motorina premium preţurile au scăzut spectaculos, la cea standard - preţurile continuă să crească. În 24 de ore, dieselul s-a scumpit cu 10 bani și a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru.

Şofer: Absurd! S-a scumpit şi benzina, bineînţeles.

Reporter: Cum vi se par scăderile astea de preţ?

Şofer: Mulţumim din inima partidului. De când s-a ieftinit e 10,09. Scăderea e grea.

Șoferii cu maşini pe benzină se plâng că sunt discriminați.

"Să le fie 5 minute ruşine. Pai, noi ce facem? Adică, mă obligă sa-mi iau şi eu pe motorină? Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă.", adaugă un alt şofer.

Specialiștii sunt îngrijoraţi. În opinia multora, măsurile luate de autorităţi ar putea adânci criza de combustibil.

"Pe românește: să facem pana prostului. În momentul în care scazi prețul la motorină, unde ai și riscul de penurie, tu de fapt ce faci? Crești riscul de penurie, fiindcă stimulezi consumul. Am ajuns să cheltuim mai mult pe dobânzi decât pe educație. Am început să ne uităm la bugetul țării noastre, mulți, precum vulturii la un stârv.", explică Gabriel Biriş, expert fiscal.

"S-a dus era confortului pe care-l aveam cu combustibilul ieftin. Să reducem dramatic consumul. Vizitele în city breakuri, cu avioanele - nu mai merge. Dubai Good Bye, nu mai merge. Este?", menţionează şi Adrian Mitroi, profesor de Economie.

Și la nivel european se iau în calcul măsuri de urgență. Comisarul european pentru energie anunţă că Uniunea ia în calcul inclusiv raționalizarea consumului, dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deblocată.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰