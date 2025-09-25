SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări

Deficitul bugetar, în realitate, este de aproximativ 10% din PIB, au declarat surse politice pentru Observator. Guvernul pregătește o a doua rectificare bugetară prin octombrie-noiembrie.

Deficitul bugetar real este estimat la aproximativ 10% din PIB. Potrivit surselor Observator, luni, 29 septembrie de la ora 10, va avea loc o ședință a coaliției de guvernare pentru prima rectificare bugetară, urmând ca miercuri, de la ora 14, să fie programată o altă ședință pentru reforma administrației locale.

MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii, ia de la înzestrare

Următoarea rectificare bugetară ar urma să aibă loc la final de noiembrie. La MApN, de exemplu, vor lua bani de la înzestrarea Armatei ca să poată plăti pensiile și salariile până la final de an. Asta înseamnă că vor amâna mai multe plăți.

Statul suplimentează cheltuielile cu 22,8 miliarde de lei la prima rectificare

Potrivit surselor Observator, guvernul va suplimenta cheltuielile la prima rectificare cu 22,8 miliarde de lei pentru a acoperi atât plățile sociale, cât și restanțele la investiții.

Potrivit prezentării Ministerului de Finanțe, sunt asigurate resurse pentru salarii, pensii și alocații până la final de an, precum și pentru plățile restante la facturile de investiţii.

Cine primește mai mulți bani la prima rectificare

Ministerul Finanțelor primește cea mai mare sumă, 18,3 miliarde lei, din care peste 12 miliarde merg doar pe dobânzi la datoria publică. 1,6 miliarde sunt pentru Fondul de Rezervă Bugetară și restul pentru PNRR, ca buffer pentru cash-flow la investiții.

Sănătatea este pe locul 2, cu 3,4 miliarde lei la CNAS, necesari pentru plata medicamentelor, farmaciilor și concediilor medicale, plus încă 280 milioane lei pentru programe gestionate direct de Ministerul Sănătății.

Transporturile și infrastructura primesc 2,1 miliarde lei, bani pentru proiecte aflate în derulare. Ministerul Muncii primește 2,5 miliarde lei, din care 1 miliard va merge către plata facturilor la energie ale consumatorilor casnici.

La Dezvoltare (MDLAP) se va suplimenta cu 2,5 miliarde lei, pentru investiții în localități și programe naționale. Iar la Energie cu 1,2 miliarde lei pentru decontarea plăților către furnizori.

Mediul va primi 600 milioane lei, deși a cerut 4 miliarde. Iar Cultura primește 6 milioane lei, față de cele 375 milioane cerute.

Cine pierde bani la prima rectificare

MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) are o tăiere de 3,2 miliarde lei. Iar partidele politice pierd 10% din subvenții. Ministerul Economiei a cerut 1,3 miliarde, dar primește doar 190 milioane lei. Iar pentru MAE, care a cerut 100 milioane lei, nu a fost alocat nimic.

