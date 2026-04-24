Premierul nu pierde nicio clipă după ruptura oficială a Coaliţiei. A venit deja cu înlocuitori pentru miniştrii PSD care şi-au dat demisiile, şi personal şi-a alocat un portofoliu - cel al Energiei. În această dimineaţă a fost chiar să îşi preia mandatul. Bolojan vrea ca începând de săptămâna viitoare, miniştrii interimari să-şi preia portofoliile şi să continue proiectele începute. Între timp au început şi negocierile pentru susţinerea unui Guvern minoritar.

În acest moment la vârful Partidului Național Liberal se conturează un singur scenariu. Acela al unui guvern minoritar ar fi singura variantă în care Ilie Bolojan ar putea să rămână la putere fără sprijinul Partidului Social-Democrat.

Ilie Bolojan şi-a preluat astăzi mandatul la ministerul Energiei

Și tocmai din acest motiv, liberalii, spun surse politice, au început deja negocieri individuale cu parlamentari din opoziție. Este vorba despre senatori și deputați de la partidele suveraniste, precum AUR, POT, PACE sau SOS România, care ar putea să susțină la votul din Parlament instalarea unui guvern minoritar.

Concret, premierul se bazează în acest moment pe 181 de parlamentari de la partidele care au rămas în coaliție, adică de la PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale. Doar că pentru instalarea unui guvern minoritar ar mai avea nevoie de peste 50 de voturi care să vină, eventual, de la partidele din opoziție, atâta timp cât Partidul Social-Democrat a anunțat deja că nu va susține varianta unui guvern minoritar.

Negocieri pentru un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan

Din acest motiv au început deja aceste negocieri individuale, iar liberalii speră ca în perioada următoare să convingă peste 50 de parlamentari de la partidele suveraniste să susțină formula unui cabinet minoritar condus de Ilie Bolojan.

De cealaltă parte însă, social-democrații pregătesc deja o moțiune de cenzură. Spun surse politice că această moțiune ar putea fi depusă săptămâna viitoare în Parlament, însă important de menționat este că PSD nu poate să dărâme singur guvernul din care tocmai și-a retras miniștrii și nici măcar într-o alianță cu partidul lui George Simion, AUR.

Asta pentru că PSD și AUR adună împreună 220 de parlamentari. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată în Parlament iar guvernul Bolojan să fie demis ar fi nevoie de cel puțin 232 de voturi, ceea ce înseamnă evident că PSD și AUR ar mai avea nevoie să convingă cel puțin 12 parlamentari de la alte grupuri suveraniste din opoziție pentru ca guvernul Bolojan să fie demis.

Social-democrații mai au o variantă, spun surse politice, că în perioada următoare PSD ar putea să sesizeze Curtea Constituțională. Asta pentru că și-ar dori social-democrații ca judecătorii CCR să clarifice dacă, la finalul celor 45 de zile cu miniștrii interimari, premierul Ilie Bolojan este obligat să vină în Parlament pentru a cere un vot de încredere sau dacă după cele 45 de zile ar mai putea să prelungească încă o dată cu 45 de zile mandatele miniștrilor interimari.

