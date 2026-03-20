Cele două tabere din PNL. Scenariul pregătit de aripa Bolojan dacă PSD forțează înlocuirea premierului

PNL își va ține luni ședința la Vila Lac, după ce reuniunea programată inițial pentru vineri la Sibiu a fost amânată din cauza votului pe buget, au declarat pentru Observator surse politice. În cadrul întâlnirii, liderii partidului urmează să discute scenarii politice sensibile legate de viitorul premierului Ilie Bolojan și al Guvernului.

Surse politice Observator: Liberalii se reunesc la Vila Lac pentru discuții despre viitorul lui Bolojan - Hepta

Surse politice au declarat pentru Observator că se ia în calcul ca, în cazul în care PSD ar forța înlăturarea lui Bolojan de la conducerea Executivului sau dacă Guvernul ar pica - fie prin moțiune de cenzură votată de PSD, fie prin retragerea miniştrilor PSD din Guvernul Bolojan - PNL să se retragă în opoziție și să nu propună un alt premier.

Unele voci din PNL se așteaptă ca PSD să forțeze debarcarea lui Ilie Bolojan după Paște, dar nu înainte să fie numiți noii șefi la servicii și parchete. Aceleași surse susțin că, dacă PSD va cere înlocuirea premierului, "în momentul acela, tot partidul ar trebui să stea în spatele lui Bolojan, să îl susțină, așa ar fi normal". Liderii PNL spun însă că "intenția PSD e clară: vor să îl schimbe pe Bolojan".

De asemenea, există discuții interne privind organizarea unui vot în partid pentru a valida scenariul retragerii în opoziție. Sursele Observator spun că în prezent "toate scenariile sunt pe masă". Totuși, un vot ar putea genera tensiuni, având în vedere existența aripii anti-Bolojan, condusă de Hubert Thuma, ai cărei lideri, susțin voci din partid, ar fi dispuși să accepte debarcarea premierului și să continue coaliția cu PSD, cu alt premier PNL, până la rotația programată în 2027.

