Alertă în judeţul Tulcea: O dronă rusească a căzut pe teritoriul României, la 5 km de graniţa cu Ucraina

O dronă lansată de Federația Rusă în timpul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre a căzut luni noapte pe teritoriul României, în zona localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale confirmă că echipe de militari s-au deplasat la fața locului, unde au descoperit fragmente ale aparatului.

Imagine din timpul atacului cu drone asupra portului ucrainean Ismail

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă s-a prăbușit pe teritoriul României, în zona localității Grindu din județul Tulcea, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, radarele românești au detectat mai multe grupuri de drone care zburau în apropierea spațiului aerian național. În urma acestor semnalări, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate preventiv.

Condițiile meteo din sud-estul țării nu au permis, însă, decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

"La ora 00:07, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce au fost raportate numeroase explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. În jurul orei 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în apropierea localității Grindu. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au descoperit posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie continuate în cursul dimineții", se arată într-un comunicat al MApN.

Ministerul Apărării a precizat că, pe toată durata nopții, au fost monitorizate atent toate direcțiile de risc, iar populația din zonele de frontieră a fost informată prin canalele de avertizare rapidă.

