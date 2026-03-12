Membrii unuia dintre cele mai periculoase clanuri din ţară, clanul Cârpaci din Timişoara, sunt acuzați că au sechestrat și exploatat un român pe care l-au obligat să-şi doneze un rinichi. Beneficiarul a fost chiar capul reţelei, susţin anchetatorii, care ar fi avut probleme renale. Victima a fost agresată, şantajată, lăsată fără acte de identitate şi sechestrată într-o casă din Germania.

Totul a ieșit la iveală după transplantul de rinic efectuat în iunie 2022 într-un spital din Germania. Medicii au avut atunci unele suspiciuni și au anunțat autoritățile.

Ancheta vizează membrii ai clanului Cârpaci din Timișoara, iar procurorii DIICOT spun că un bărbat, un român, ar fi fost sechestrat și exploatat, iar în cele din urmă obligat să-și doneze un rinichi pentru liderul clanului, care avea astfel de probleme de sănătate.

Victima ar fi fost amenințată în mod repetat că părinții din România îi vor fi uciși dacă nu acceptă să-și doneze organul. Sub aceste presiuni, spun procurorii, victima a ajuns să semneze documente și să declare medicilor că este rudă cu pacientul. Investigația este acum una internațională, coordonată de autoritățile din Germania, iar în baza unui mandat european, polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au făcut percheziții în această dimineață la mai multe locuințe ale familiei Cârpaci din Timișoara, unde au căutat documente și orice alte probe care ar putea clarifica modul în care a fost organizată întreaga operațiune.

Pe numele principalilor suspecți au fost deschise dosare pentru infracțiuni extrem de grave, printre care trafic de persoane în scopul prelevării de organe, constrângere și amenințare. Cei doi nu au fost găsiți la percheziții, iar anchetatorii cred că s-ar putea afla în acest moment în Germania. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă au existat totuși și alte victime ale acestei rețele.

