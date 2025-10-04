Tăieri de posturi şi salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat legea din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, act normativ care prevede restructurări semnificative la ANRE, ASF și ANCOM. Noile măsuri includ reducerea numărului de posturi și scăderea salariilor și bonusurilor pentru membrii conducerilor acestor instituții, scrie Agerpres.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care prevede restructurarea ANRE, ASF și ANCOM.

Legea face parte din pachetul doi de reformă pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Actul normativ a fost promulgat după ce Curtea Constituțională a respins, în 24 septembrie, sesizările de neconstituționalitate depuse de partidele AUR, S.O.S. și POT.

Raport obligatoriu până la 30 octombrie 2025

Legea prevede că, până la data de 30 octombrie 2025, conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) vor prezenta în cadrul comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe și muncă, din Senat și Camera Deputaților, un raport care să prevadă o nouă organigramă a autorităților, precum și o notă de informare către Guvern.

Noua organigramă se va realiza cu reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional, pentru desfășurarea activității principale, de specialitate, prevăzute în organigramele și statele de funcții la data de 1 ianuarie 2025.

De asemenea, până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului de reglementare al ANRE, membrii Consiliului ASF, președintele și vicepreședinții ANCOM nu vor beneficia de bonusuri sau prime.

Reguli stricte pentru noile organigrame

Reducerea numărului de posturi se va realiza în baza unei analize funcționale efectuate de către fiecare dintre aceste autorități asupra structurii organizatorice existente, urmărindu-se cu prioritate identificarea suprapunerilor de atribuții, a redundanțelor și a compartimentelor ce au o contribuție redusă în îndeplinirea obiectului de activitate specific autorității.

Organigramele se vor realiza cu respectarea regulilor privind normativul de personal, conform dispozițiilor art. XLVII alin. (4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și a următoarelor criterii: a) numărul posturilor din structurile organizatorice care asigură suportul autorităților autonome să reprezinte cel mult 20% din numărul total de posturi; b) să fie interzisă includerea unor posturi care nu au corespondent în Clasificarea ocupațiilor din România (COR); c) atribuțiile posturilor de directori generali să nu poată dubla activitatea prestată de vicepreședinți.

De asemenea, actul normativ mai prevede că personalul cu funcții de conducere, eliberat din funcția de conducere deținută ca urmare a reorganizării, va beneficia de drepturile prevăzute de lege. Dacă nu există o funcție de conducere vacantă corespunzătoare postului ocupat, acesta va putea ocupa o funcție de execuție care corespunde studiilor și vechimii în specialitate a funcționarului de conducere.

Scăderi salariale de până la 30%

Totodată, până la data de 30 octombrie 2025, conducerile executive ale acestor autorități vor prezenta un raport în cadrul comisiilor parlamentare de buget-finanțe și muncă reunite și o notă de informare către Guvern cu o grilă de salarizare care să prevadă o reducere de 30% a nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului din statele de funcții la data de 1 iulie 2025.

Începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, pentru membrii Comitetului de reglementare al ANRE, membrii Consiliului ASF și președintele și vicepreședinții ANCOM, nivelul brut al salariului/remunerației/indemnizației (după caz) se va reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025.

Valoarea cumulată a bonusurilor/primelor anuale ale acestora nu ca putea depăși un cuantum egal cu nivelul a de două ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcția de ministru.

În vederea asigurării transparenței instituționale, aceste autorități autonome vor publica pe site-ul propriu organigrama, nivelul remunerațiilor și indemnizațiilor totale aferente calității de membru al Consiliului/Comitetului și grilele de salarizare ale personalului. Noile state de funcții și niveluri de salarizare se vor aplica începând cu data la care vor intra în vigoare noile organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026.

