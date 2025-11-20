"Te vom omorî cu sondajele". Drulă acuză jocuri murdare în lupta pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a lansat pe Facebook un atac la adresa liberalului Ciprian Ciucu, acuzându-l că folosește strategii murdare în campania electorală și că se lasă angrenat într-un plan coordonat de PNL și PSD pentru a controla Capitala.

"Te vom omorî cu sondajele", acesta este mesajul pe care, potrivit lui Drulă, l-ar fi primit în urmă cu o lună, imediat după anunțul privind organizarea alegerilor.

Drulă: "Miza e enormă"

"Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja. E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța", a adăugat Cătălin Drulă în postarea sa de pe Facebook.

Vlad Voiculescu: "INSCOP livrează pentru PNL"

Vlad Voiculescu a postat de asemenea o reacţie pe Facebook: "Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor Dan dat la 30% (a luat 47%), Burduja ridicat artificial, Geoană umflat de patru ori. Asta e “expertiza”. Acum, Ciprian Ciucu și PNL folosesc fix tacticile murdare de anul trecut. Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor în 2016 (da, cu dl. Predoiu candidat) și 2024. Realitatea: toate sondajele serioase – inclusiv cel comandat de Hotnews – arată egalitate între Drulă, Băluță și Ciucu. Diferențele sunt în marja de eroare. Șocant e altceva: un om care vrea să conducă Bucureștiul recurge la manipulări ieftine. Asta spune tot despre caracter. Bucureștiul are nevoie de un primar cu caracter, nu de cineva care umflă extremiști. Sondajul lui Ciucu o împinge artificial pe Anca Alexandrescu și mobilizează electoratul suveranist. Exact ca operațiunea “Echilibru și Verticalitate” de anul trecut, pe care Ciucu a girat-o nu doar ca primar ci și ca membru în stafful de campanie PNL. Cătălin Drulă e un om integru și singurul dintre candidați care a demonstrat că poți avea caracter în politică în ultimii 5 ani, în vremea noului USL (PSD+PNL) care a dus bugetul României în prăpastie și a făcut din sistemul de justiție o enormă vulnerabilitate națională. Tocmai de asta încearcă astăzi să-l lovească prin sondaje trucate", se arată în postarea lui Vlad Voiculescu.

