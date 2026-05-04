Legendarii The Rolling Stones lansează un nou album. Când va apărea "Foreign Tongues"

Legendarii The Rolling Stones revin cu un nou album. Când va apărea "Foreign Tongues"

Acest anunţ vine după luni de zile în care trupa rock a făcut publice mesaje promoţionale criptice prin intermediul unor panouri publicitare şi postări misterioase, care au stârnit zvonuri conform cărora trupa ar urma să lanseze un nou album - primul de la albumul "Hackney Diamonds", câştigător al premiului Grammy din 2023.

Când se va lansa noul album

Agenţia britanică Press Association anunţă că Rolling Stones îşi va lansa noul album pe 10 iulie, după ce membrii trupei Mick Jagger, Ronnie Wood şi Keith Richards au distribuit sâmbătă coperta pentru viitorul album - fiecare muzician postând o porţiune diferită a copertei.

Mick Jagger a distribuit o fotografie care acoperea partea de jos a copertei şi arăta o ilustraţie a ceea ce pare a fi gura şi bărbia sa. Wood a distribuit porţiunea din mijloc a copertei, care îi dezvăluie ochii şi nasul. Richards a completat puzzle-ul şi a distribuit jumătatea superioară, care prezenta o imagine cu o frunte cu şuviţe de păr dezordonat sub o bandană multicoloră.

Vineri, trupa a distribuit un fragment dintr-o melodie fără nume printr-un videoclip de 13 secunde celor 4,2 milioane de fani ai săi, sub logo-ul celebru al formaţiei.

Zvonurile, apărute de luna trecută

Zvonurile despre noi compoziţii marca The Rolling Stones au apărut pentru prima dată luna trecută, când o serie de mesaje criptice, inclusiv postere şi coduri QR legate de o formaţie enigmatică denumită "The Cockroaches", au apărut în Londra, despre care se crede că sunt legate de trupă.

Se pare că The Rolling Stones au lansat muzică şi au susţinut concerte sub pseudonimul "The Cockroaches", notează DPA. O serie de videoclipuri teaser cu acest nume au fost distribuite pe Instagram. "The Cockroaches" a lansat ulterior un single de vinil în ediţie limitată, intitulat "Rough And Twisted", pe 11 aprilie, care a fost vândut exclusiv doar în magazinele de discuri independente.

Formată la Londra în 1962, trupa The Rolling Stones are o lungă istorie de albume care au ajuns în topuri şi single-uri numărul unu, inclusiv "(I Can't Get

No) Satisfaction", "Paint It Black" şi "Start Me Up".

După ce bateristul Charlie Watts, membru de lungă durată al trupei, a murit în august 2021, la vârsta de 80 de ani, Steve Jordan a preluat rolul de baterist al trupei din care mai fac parte Mick Jagger, Keith Richards şi Ronnie Wood.

De-a lungul carierei lor de zeci de ani, The Rolling Stones au avut 14 albume numărul unu în Marea Britanie şi opt hituri pe primul loc în topurile muzicale. Trupa rock a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.

