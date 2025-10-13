După 24 de ani de "loialitate față de partid", Titus Corlățean anunță, luni, că "încheie acest drum": "România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult", spune fostul ministru de Externe.

Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic" - Profimedia

Corlățean arată că proiectul "de înnoire profundă a PSD nu este, din păcate, fezabil".

El continuă, afirmând: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult".

El afirmă că de la momentul în care a anunțat intenția de a candida la președinția partidului, a fost atacat atât el, cât și soția sa, de profesie logoped.

Titus Corlățean își anunțase intenția de a candida la președinția PSD, împotriva președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

