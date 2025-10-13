Video Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic"
După 24 de ani de "loialitate față de partid", Titus Corlățean anunță, luni, că "încheie acest drum": "România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult", spune fostul ministru de Externe.
Corlățean arată că proiectul "de înnoire profundă a PSD nu este, din păcate, fezabil".
El continuă, afirmând: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult".
El afirmă că de la momentul în care a anunțat intenția de a candida la președinția partidului, a fost atacat atât el, cât și soția sa, de profesie logoped.
Titus Corlățean își anunțase intenția de a candida la președinția PSD, împotriva președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰