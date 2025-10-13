Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic"

După 24 de ani de "loialitate față de partid", Titus Corlățean anunță, luni, că "încheie acest drum": "România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult", spune fostul ministru de Externe.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 09:42
Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic" Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic" - Profimedia

Corlățean arată că proiectul "de înnoire profundă a PSD nu este, din păcate, fezabil".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El continuă, afirmând: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El afirmă că de la momentul în care a anunțat intenția de a candida la președinția partidului, a fost atacat atât el, cât și soția sa, de profesie logoped.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Titus Corlățean își anunțase intenția de a candida la președinția PSD, împotriva președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

titus corlatean psd partid candidatura
Înapoi la Homepage
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei?
Observator » Ştiri politice » Titus Corlăţean: "Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid. Nu regret nimic"