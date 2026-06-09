Premierul desemnat Eugen Tomac încearcă să obțină sprijinul necesar pentru învestirea noului Executiv și transmite un apel la compromis către partidele parlamentare. După discuțiile purtate cu reprezentanții UDMR, Tomac a declarat că Guvernul pe care îl propune nu este "Guvernul lui Tomac", ci "Guvernul României", subliniind că prioritatea este deblocarea activității statului și îndeplinirea obiectivelor asumate de țară în perioada următoare.

Tomac, către partide: "Să nu fim mai catolici decât Papa. Acest Guvern nu este al meu, este Guvernul României" - Facebook

"Eu cred că trebuie să fim raţionali şi trebuie să înţelegem un lucru elementar - în momentul de faţă avem nevoie de un Guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român, pentru că această situaţie de blocaj nu face decât foarte mult rău României. Am văzut exigenţele partidelor şi am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil, pentru că un Guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare prooccidentale şi le-au asumat. Deci, sunt conştient de acest lucru şi în această direcţie am dus discuţia şi ieri şi o voi duce şi astăzi, pe nevoia de a fi un pic mai flexibili şi să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest Guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României şi va acţiona în interesul României", a transmis Eugen Tomac, la finalul discuţiilor purtate cu UDMR, întrebat despre reproşurile venite în special dinspre PNL potrivit cărora pe lista de miniştri nominalizaţi s-ar afla persoane apropiate mai degrabă de PSD, potrivit Agerpres.

El a punctat că un Guvern tehnocrat va activa atât timp cât va avea girul Parlamentului.

"Un Guvern format din membri din afara partidelor politice parlamentare, evident, va avea atâta viaţă cât va dori Parlamentul. Trebuie să ţinem cont de această realitate şi sunt bine ancorat în această realitate. Preşedintele României a propus această soluţie tocmai pentru că partidele nu au venit cu altă opţiune. Rolul nostru va fi de a gestiona treburile publice, fără a veni cu soluţii care nu au nimic în comun cu priorităţile României. În momentul de faţă, priorităţile sunt foarte clare şi sunt stabilite de nişte termene. Avem termene legate de PNRR, îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta, altfel pierdem miliarde de euro. Ultima cerere de plată se poate face până la sfârşitul lunii septembrie. Prima tragere pe SAFE se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-şi asume în această ţară responsabilităţi importante, pentru că altfel, în lipsa unui vot, să nu ne mirăm că această ţară este tot mai divizată, iar alţii profită. Deci, noi nu ne-am asumat rolul de a veni în faţa partidelor politice cu soluţii miraculoase sau mai bune decât le-au avut ei până acum, noi venim doar cu bună credinţă, cu responsabilitate, cu fermitate şi, evident, cu dorinţa de a debloca această situaţie", a explicat Tomac.

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Premierul desemnat s-a declarat optimist în privinţa finalizării negocierilor în vederea susţinerii Guvernului pe care îl va propune.

"Eu sunt optimist. Sunt convins că vom găsi o soluţie pentru a debloca această situaţie, pentru că este şi în interesul partidelor să avem un Guvern învestit cât mai rapid. Rămân optimist", a afirmat Eugen Tomac.

Întrebat despre discuţiile pe care urmează să le aibă cu parlamentari proveniţi de la S.O.S. România, AUR şi POT, el a răspuns: "Atât timp cât există oameni politici dispuşi să susţină obiectivele pe care mi le-am asumat este obligaţia mea să-i ascult, pentru că în politică oamenii uneori îşi schimbă opţiunile. Deci, atât timp cât aceşti oameni au plecat din partide antioccidentale şi sunt dispuşi să discutăm, eu sunt pregătit să-i ascult. Nu ştiu ce se va întâmpla. Am acceptat şi am propus de fapt această întâlnire tocmai pentru că mi-au spus că au o serie de propuneri pentru programul de guvernare. Dacă vor vota sau nu, nu ştiu, urmează să aflu în cursul zilei de astăzi".