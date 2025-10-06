Antena Meniu Search
Video Toţi oamenii preşedintelui Nicuşor Dan. Ce salarii au cei 16 oficiali

Nicuşor Dan şi-a numit consilierii prezidenţiali. 16 colaboratori în domenii importante, nume noi şi vechi. Nouă dintre ei i-au fost alături şi la Primăria Capitalei.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 19:41

Preşedintele s-a gândit patru luni ce nume aduce în echipa de la Palatul Cotroceni, iar astăzi a semnat decretele de numire.

Pe listă sunt, printre alţii, profesorul universitar Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene - Andrei Popovici, cu experienţă de peste 20 de ani în managementul unor companii de top din telecomunicaţii şi bănci, care va fi consilier onorific pentru economie şi Alexandru Ciurea - consilier juridic, care a ocupat aceeaşi funcţie şi la Primăria Capitalei.

Lista este deschisă, însă, de Gabriel Lazurca. Ambasador şi coleg de studii la Paris cu Nicuşor Dan, diplomatul şi-a dat doctoratul în istorie-antropologie la Sorbona.

Noul consilier pentru politică internă, Ludovic Orban, vine la Palatul Cotroceni cu propria viziune despre reforma de la Guvern.

În echipa de la Cotroceni este şi Cosmin Soare Filatov - consilier pentru probleme constituţionale, după ce avocatul l-a reprezentat anul trecut la Biroul Electoral Central pe Mircea Geoană.

Conform informaţiilor de pe site-ul oficial, un consilier prezidenţial este plătit cu peste 21.000 de mii de lei pe lună, foarte aproape de salariul preşedintelui.  

