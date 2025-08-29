Capitala se pregăteşte pentru începutul noului an şcolar, dar şi pentru venirea iernii. Deci, pe scurt, pentru aglomeraţie şi frig. În exclusIvitate la Observator, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureştiului a anunţat măsuri în premieră pentru fluidizarea traficului, dar şi investiţii în termoficare. Între timp, însă, începe şi lupta politică pentru Primăria Capitalei. Executivul este aşteptat să stabilească data alegerilor.

"Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureştiului, în exclusivitate pentru Observator.

Cu o Capitală sufocată de maşini şi claxoane, Stelian Bujduveanu promite măsuri care vor reduce timpii de aşteptare în trafic, mai ales în zona şcolilor.

Măsurile anunţate de primarul interimar

Articolul continuă după reclamă

"Poliţia Locală să asigure acele zone ca să îmbarce şi să debarce copiii. Promisiunea constructorilor a fost că, la data de 8 septembrie, toate lucrările care pot fi închise se vor închide. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale", a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

Prezent în platoul Observator, primarul general interimar al Capitalei a prezentat şi o măsură în premieră - ca instituțiile statului să îşi decaleze programul de muncă pentru a face loc în traficul, la orele de vârf.

"Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Lăsăm loc ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cei care au de dus copii la şcoală şi trebuie să meargă la muncă, să aibă mai mult loc în trafic", a transmis Bujduveanu.

Investiţii masive în sistemul de termoficare

Stelian Bujduveanu promite şi investiţii în sistemul de termoficare, o problemă veche a Bucureştiului, care lasă mii de blocuri fără apă şi căldură pe timpul iernii... şi nu numai. Ultima avarie, cea din 18 august, a lăsat 5.000 de blocuri fără apă caldă.

"5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Luni, aceste avarii vor dispărea complet. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare", a adăugat acesta.

Fost viceprimar în mandatul lui Nicuşor Dan, Stelian Bujduveanu are peste 10 ani în Primăria Capitalei şi a devenit primar interimar după plecarea lui Nicuşor Dan la Cotroceni. Acum coaliţia de guvernare este aşteptată să stabilească data alegerilor. Primarul PNL al Bucureştiului nu exclude o candidatură.

Nu exclude propria candidatura la primăria Capitalei

"Noi, astăzi, la nivel de organe de ale partidului, nu am discutat şi nu am tranşat problema - în primul rând, când vor fi alegerile şi doi, care va fi structura de candidatură. Eu cred că acel candidat la Primăria Bucureşti trebuie să vină de la Coaliţia care conduce ţara", a susţinut Stelian Bujduveanu.

Deşi lista candidaţilor la Primăria Capitalei nu este clară, două sondaje de opinie îl dau câştigător pe Daniel Băluţă, actualul primar PSD al Sectorului 4, deşi aceasta nu a anunţat dacă va candida. Pe listă se mai află nume precum Cătălin Drulă susţinut de USR şi Nicuşor Dan sau actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, preferat de Ilie Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰